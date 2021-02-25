Брестчанина, который был с погибшим Геннадием Шутовым 11 августа, осудили на 10 лет

Судья суда Брестской области Светлана Кременевская посчитала доказанной вину погибшего Шутова и Кордюкова в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкова приговорили к 10 годам колонии усиленного режима, а Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, 16 февраля Брестский областной суд начал рассматривать уголовное дело о сопротивлении и покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Поводом для разбирательства стали протесты 11 августа прошлого года. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова. Обвиняемыми по этому делу стали погибший Геннадий Шутов и его друг Александр Кордюков, который был с ним в тот вечер.
Потерпевшими признали военнослужащих из Марьиной Горки: капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын.
По версии обвинения, 11 августа около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые в гражданской форме одежды несли службу вблизи домов на улице Московской.
Вину Александр Кордюков не признал. По его версии, события развивались иначе.
Александр Кордюков в своих показаниях подчёркивал, что не знал, кем на самом деле являлись Гаврилов и Голицын. В тот день они были одеты в гражданское, пистолеты хранили в поясных сумках.
Станислав Коршунов, корреспондент «Народной Воли» по Брестской области.