Брестчанина, который был с погибшим Геннадием Шутовым 11 августа, осудили на 10 лет

25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.

Судья суда Брестской области Светлана Кременевская посчитала доказанной вину погибшего Шутова и Кордюкова в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкова приговорили к 10 годам колонии усиленного режима, а Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 16 февраля Брестский областной суд начал рассматривать уголовное дело о сопротивлении и покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Поводом для разбирательства стали протесты 11 августа прошлого года. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова. Обвиняемыми по этому делу стали погибший Геннадий Шутов и его друг Александр Кордюков, который был с ним в тот вечер.

Потерпевшими признали военнослужащих из Марьиной Горки: капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын.

По версии обвинения, 11 августа около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые в гражданской форме одежды несли службу вблизи домов на улице Московской.

Вину Александр Кордюков не признал. По его версии, события развивались иначе.

Александр Кордюков в своих показаниях подчёркивал, что не знал, кем на самом деле являлись Гаврилов и Голицын. В тот день они были одеты в гражданское, пистолеты хранили в поясных сумках.

Станислав Коршунов, корреспондент «Народной Воли» по Брестской области.

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