“Белгазпромбанк” получит кредит от “Газпромбанка”

«Белгазпромбанк» и «Газпромбанк» подписали соглашение об открытии долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро.
Данные средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба банка.
«Новая кредитная линия, полученная от одного из основных акционеров банка, расширяет возможности ОАО «Белгазпромбанк» по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему кредитную поддержку на привлекательных условиях», – говорится в сообщении.
Средства могут предоставляться на приобретение, создание, расширение, реконструкцию, ремонт основных фондов и объектов недвижимости, пополнение оборотного капитала.
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