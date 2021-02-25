“Белгазпромбанк” получит кредит от “Газпромбанка”

«Белгазпромбанк» и «Газпромбанк» подписали соглашение об открытии долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро.

Данные средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба банка.

«Новая кредитная линия, полученная от одного из основных акционеров банка, расширяет возможности ОАО «Белгазпромбанк» по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему кредитную поддержку на привлекательных условиях», – говорится в сообщении.

Средства могут предоставляться на приобретение, создание, расширение, реконструкцию, ремонт основных фондов и объектов недвижимости, пополнение оборотного капитала.

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