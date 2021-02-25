«Беларусбанк» в Гродно не защищен от коронавируса

Не в полном объеме решены вопросы обеспечения оптимального режима работы сотрудников, а также безопасного обслуживания клиентов, включая разграничение их потока и недопущение скопления в очередях. Такие выводы сделали работники прокуратуры Гродненской области после проверки, проведенной в отделениях «АСБ Беларусбанк» в Гродно.

— Почти повсеместно посетители нарушали масочный режим и правила пребывания у контрольно-кассовых узлов, не соблюдали принцип социального дистанцирования. Нередко специалисты банковских учреждений обслуживали клиентов, у которых не было средств индивидуальной защиты. В некоторых отделениях граждане не могли воспользоваться дезинфицирующими средствами бесконтактно, поскольку емкости, в которых содержались антисептики, не имели помп-дозаторов, — рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Кроме того, режим работы ряда отделений не соответствовал общепринятым стандартам качества обслуживания населения и способствовал созданию очередей в кассы: время обеденного перерыва сотрудников совпадало с таковым у большей части граждан, которые обращались за оказанием банковских услуг.

Выявленные недостатки в работе могли повлечь негативные последствия для здоровья людей и создать предпосылки для обращений граждан с жалобами в вышестоящие инстанции.

— По итогам проверки прокуратура Гродненской области направила начальнику областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, другие выявленные упущения, а также принять дополнительные меры по профилактике коронавирусной инфекции, — добавили в прокуратуре.

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