Армия Армении требует отставки Пашиняна

Главный штаб ВС страны требует отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для протеста военных стало решение об отставке первого замначальника Главного штаба Тиграна Хачатряна. Пашинян уже расценил это заявление военных как попытку переворота.

В заявлении говорится, что военачальника сняли с должности “по недальновидным и необоснованным причинам” и это кадровое решение было принято “без учета национальных и государственных интересов Армении”, а только на основе “личных и амбициозных чувств“. Главный штаб назвал это решение “антигосударственным и безответственным” “в тяжелых для страны условиях”, сообщает Интерфакс.

Военные считают, что Пашинян и правительство больше “не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации”.

“ВС Армении долгое время терпели “атаки” властей по дискредитации ВС, однако все имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину”, – говорится в заявлении Главного штаба.

В нем также говорится, что “неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы”.

Заявление подписал начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, высокопоставленные военные.

Президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна вечером 24 февраля подписал указ об освобождении Хачатряна от должности первого замначальника Главного штаба ВС страны. Ранее в тот же день военачальник усомнился в словах Пашиняна об эффективности “Искандеров”, находящихся на вооружении в Армении.

Комплексы “Искандер” участвовали в военном параде в Армении в 2016 году.

После военного обострения в Нагорном Карабахе, генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, в ноябре 2020 года на пресс-конференции заявил, что армянские военные использовали “Искандер” во время боевых действий.

23 февраля Пашинян, комментируя возможное применение “Искандера” в недавней войне, заявил в интервью, что “стреляные ракеты “Искандера” не взорвались или взорвались лишь на 10%”.

Хачатрян 24 февраля заявил Yerevan.Today, что с “Искандером” такое произойти не могло. В тот же день он был отправлен в отставку.

Оппозиция требует отставки Пашиняна после того, как он в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе. Координатор оппозиционного “Движения спасения родины” Ишхан Сагателян 20 февраля объявил, что акции протеста будут ежедневными. Утром 25 февраля оппозиция полностью блокировала центр Еревана.

Поделиться ссылкой: