В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений

Разработчики мессенджера Telegram выпустили обновленную версию приложения. Одним из основных изменений в ней стало появление функции автоматического удаления отправленных сообщений.

“Уже несколько лет пользователи Telegram могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы. В секретных чатах с 2013 года также есть таймер самоуничтожения, который позволяет не удалять сообщения вручную. С сегодняшнего дня автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки”, – говорится в блоге Telegram.

В компании добавили, что автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, тогда как более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчет времени до удаления начнется сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.

Для включения автоматического удаления сообщенй на Android нужно зайти в настройки чата, выбрать пункт “Очистить историю”, а затем установить нужный временной интервал. На iOS требуется зажать палец на любом сообщении, нажать “Выбрать”, затем “Удалить чат”, а потом настроить автоудаление через пункт в верхнем левом углу экрана.

Напомним, по итогам января 2021 года приложения Telegram для Android и iOS стали самыми скачиваемыми в мире. В общей сложности приложения мессенджера в январе по всему миру скачали более 63 млн раз, по сравнению с январем 2020 года этот показатель вырос в 3,8 раза. В результате Telegram возглавив общий рейтинг приложений, опередив TikTok (около 62 млн скачиваний), и рейтинг самых скачиваемых приложений для Android. В рейтинге iOS приложений по количеству скачиваний мессенджер занял четвертое место, пропустив вперед TikTok, YouTube и Zoom.

В конце января в Telegram появилась функция, которая позволяет пользователям перенести историю сообщений из других сервисов в Telegram. Ее суть состоит в том, что мессенджер использует возможности экспорта переписки из других сервисов. Пока что такая возможность поддерживается для WhatsApp, Line и KakaoTalk. Для переноса сообщений и файлов нужно открыть другой мессенджер, выбрать переписку, а затем экспортировать ее в Telegram.

В обновленной 23 февраля версии Telegram импортированные и исходные сообщения будут объединены и отсортированы в соответствии с датой изначальной отправки. Эта функция будет работать при импорте истории в чаты, где меньше 1000 сообщений. В остальных случаях новые сообщения будут по-прежнему импортированы в конец существующей истории переписки.

Поделиться ссылкой: