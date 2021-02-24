В Светлогорске откроют ещё одно химическое производство

«Негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую среду будет незначительным, а ожидаемые социально-экономические последствия – позитивными». Такой вывод сделан в отчете оценки воздействия на окружающую среду, опубликованном на официальном сайте Светлогорского райисполкома, сообщает Андрей Липский, автор сайта "РАНАК".

Разработчики отчёта по оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) инвестиционного проекта по выпуску медицинских перчаток в ОАО «СветлогорскХимволокно» – специалисты Гродненского НИПИ азотной промышленности и продуктов органического синтеза.

Отчёт предлагается к обсуждению светлогорской общественностью и занимает 114 страниц. Помимо сугубо оценки воздействия планируемой деятельности на различные составляющие природы светлогорского края, документ содержит ряд подробностей, позволяющих оценить масштабность проекта как ля предприятия, так и для Светлогорска и в целом для страны.

Почему необходимо это производство?

В настоящее время весь объём медицинских перчаток, реализуемых в Беларуси, закупается по импорту. Поставщиков два: УП «Униксфарм» и ОДО «Фармин». Эти фирмы закупают готовые резиновые перчатки за рубежом, преимущественно в Малайзии, при необходимости их обрабатывают, упаковывают и маркируют для белорусских потребителей.

Пандемия COVID-19 резко увеличила спрос на эту продукцию, и чтобы не зависеть от поставок из-за границы, белорусские власти решили наладить выпуск медицинских перчаток в собственной стране.

В качестве площадки для реализации проекта предлагается промзона Светлогорска, а точнее одно из зданий на территории ОАО «СветлогорскХимволокно». Для запуска проекта необходима реконструкция здания и подведение коммуникаций.

В выбранном здании должны установить две поточные линии по производству нитрильных и латексных перчаток производительностью 6-7 тысяч штук в час. Предполагается, что линии будут работать в непрерывном круглосуточном режиме.

Это производство экологически чистое?

В соответствии с Актом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «СветлогорскХимволокно» 2017 года, на предприятии насчитывается 722 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 24 неорганизованных. Газоочистными установками оснащены 36 источников выбросов. Согласно данным гродненских учёных, в 2020 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили почти 245 тонн. Жителям Светлогорска будет интересно узнать, что новое производство, работая в полную силу, обогатит местную атмосферу добавочными 102 тоннами выбросов в год.

Согласно проекту, в год на производство медицинских перчаток будет израсходовано более 1100 тонн бутадиен-нитрильного каучука, а также почти 200 тонн натурального латекса, около 57 тонн щёлочи и более 100 тонн азотной кислоты. Кроме того, в технологическом процессе используется олеиновая кислота, каолин, тетрагидрат нитрата кальция, молотая сера, окись цинка, противостаритель фенольного типа и много другой химии, которая будет испаряться в атмосферу.

Сколько будет стоить «запуск» производства?

По информации главного инженера проекта Владимира Лавного, точный объём инвестиций на запуск нового производства ОАО «СветлогорскХимволокно» пока назвать сложно – ещё не завершены маркетинговые исследования по поставке сырья в Светлогорск.

В Беларуси нет своих источников сырья для изготовления таких перчаток: ни каучуковых деревьев, ни своего производства бутадиен-нитрильного каучука. Так что сырьё для перчаток придётся возить из-за границы. Причём издалека – либо из Красноярска, где «Сибур» запускает промышленное производство синтетического бутадиен-нитрильного латекса мощностью 3,5 тысячи тонн в год, либо из стран Восточной Азии.

— Примерный объём инвестиций составит 15 миллионов долларов. Деньги – государственные. Сейчас потребность в медицинских перчатках очень серьёзно возросла, что делает проект рентабельным. Заявленный объём выпуска 140 млн штук в год – это именно потребность нашей республики, рассчитанная совместно с Минздравом,— сообщил Владимир Лавный.

Новое производство ОАО «СветлогорскХимволокно» при благоприятном стечении обстоятельств заработает к весне 2022 года. Реализация проекта позволит создать 115 новых рабочих мест.

Когда начнется реализация проекта?

Сначала должна состояться процедура общественного обсуждения отчёта ОВОС. По информации с сайта Светлогорского РИК, решение о возможности реализации заявленных намерений будет приниматься по результатам оценки воздействия на окружающую среду, проектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

На сайте райисполкома отмечается, что, если жители города сочтут необходимым провести общественное обсуждение отчёта ОВОС в виде собрания, с заявлением об этом нужно обратиться в райисполком не позднее 5 марта.

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