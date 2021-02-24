В Каменецком районе из колодца спасли женщину

Сотрудники МЧС получили сообщение, что человек упал в колодец в деревне Лисовчицы Каменецкого района 24 февраля в 00:22.

Женщина упала в колодец находящийся на территории частного подворья. Колодец глубиной 3,5 метра предназначался для набора питьевой воды, но в данное время не использовался. Как именно женщина упала в колодец в МЧС не уточнили.

Спасательной операцией занимались: начальник пожарного аварийно-спасательного поста №11 д. Каленковичи Каменецкого районного отдела Игорь Антонюк и водитель этого же поста Василий Аврамков.

«Женщина находилась в сознании. На задаваемые вопросы отвечать не могла, только кивала головой. Спустившись в колодец, я застраховал пострадавшую и совместно с Василием обеспечил извлечение ее на поверхность, где в последующем была оказана вся необходимая помощь» , – рассказал Игорь Антонюк.

Пострадавшей оказалась женщина 1990 года рождения. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики поставили диагноз «общее переохлаждение организма» и госпитализировали женщину в медучреждение.

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