В Испании продолжаются акции протеста

В поддержку испанского рэпера Пабло Хаселя, арестованного на прошлой неделе, люди выходят на улицы Барселоны восьмой день подряд.

В ночь на 24 февраля акция протеста началась на площади Летаменди, где собравшиеся пели песни и выступали. Одна из девушек заявила, что не стоит связывать это движение с радикалами, которые бьют витрины. После этого митингующие отправились по улицам города, требуя не только освобождения Хаселя, но и всех задержанных в ходе протестов.

За неделю только в Каталонии были задержаны более ста человек, из них 33 несовершеннолетних. Большинство отпустили, двое находятся в предварительном заключении.

Одновременно на площади Артос проходил небольшой митинг ультраправых под лозунгом “Испания не горит”. Полиция выставила кордоны, чтобы две акции не пересеклись.

Левые радикалы перевернули мусорный контейнер с бутылками и начали бросать их в представителей правоохранительных органов, сообщили Mossos de Escuadra в Twitter. Пострадал журналист, сообщила газета País. Кроме того, радикалы вновь строили баррикады на улицах из мусорных контейнеров.

Полицейские автофургоны разогнали протестующих и часть людей направилась к площади Каталония. Два человека были ранены, сообщила служба скорой помощи женералитета в Twitter.

Еще более 300 человек собрались около вокзала Сантс, чтобы потребовать освобождения участника протестов, который живет в этом районе. Судья постановил арестовать его, поскольку “три раза подряд” он строил баррикады в течение только одного вечера.

В городе Виланова, расположенном в 40 километрах от каталонской столицы, радикалы забросали камнями и ограждениями полицию около здания комиссариата, сообщили Mossos de Escuadra в Twitter.

Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Хаселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне.

Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные – в Барселоне. Более сотни были задержаны (большинство уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией.

В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

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