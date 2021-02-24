В 2020 году оправдательных приговоров в Беларуси было 0,3%

Верховный суд опубликовал статистику за 2020 год. Осуждено более 34,5 тысячи человек. Доля оправдательных приговоров не дотягивает даже до одного процента — 0,3%. Стало меньше осужденных за убийства и изнасилования, взяточничество и распространение наркотиков. Но чуть больше приговоренных к пожизненному заключению и смертной казни.

За пять лет количество осужденных в Беларуси сократилось более чем на 10 тысяч человек, следует из статистики Верховного суда. Если в 2016 году обвинительных приговоров было вынесено 44 770, то в 2020-м — 34 572.

При этом доля оправдательных приговоров — стабильно, на уровне статистической погрешности — примерно 0,2%, за последнюю пятилетку больше всего оправданий было в 2019-м году — 114 фактов, а в 2020-м оправдали 93 человека (0,3%).

Последние два года в Беларуси фиксировался рост коррупционных преступлений, однако в 2020 взяточничества, согласно судебной статистике, стало меньше почти на 30% — 385 обвинительных приговоров.

Ежегодное снижение фиксируется и по количеству осужденных за убийство и покушение на убийство: пять лет назад приговоров по ст. 139 УК было 433, в 2020 году — 291. Та же тенденция — по факту изнасилования и покушения на изнасилование: 77 обвинительных приговоров в 2016 году и 48 в 2020.

Одним из самых распространенных преступлений остается кража, хотя и в этом направлении есть положительная тенденция: в 2016 году по ст. 205 УК было 12 358 осужденных, через пять лет — 8760, то есть снижение составляет почти 30%.

Меньше стало и фактов привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Пик таких преступлений пришелся 2015 год, сразу после «антинаркотического декрета». Тогда было осуждено 3929 человек, в 2020 году — 2002.

В прошлом году суды приговорили к лишению свободы более 20% фигурантов уголовных дел (7750 из 34 572 осужденных). Пожизненное заключение в прошлом году назначено трем осужденным, смертная казнь также трем, годом ранее на пожизненный срок отправили одного осужденного, приговорили к расстрелу — двух.

Начиная с 1991 года к смертной казни в Беларуси приговорены 328 человек, к пожизненному заключению — 179 человек.

Напомним, в Уголовный кодекс готовятся изменения, согласно которым предлагается исключить смертную казнь (ст. 59 УК). По данным TUT.BY, данную поправку инициировали правоохранительные органы. Таким образом, исключительной мерой может стать пожизненное лишение свободы (сейчас в УК формулировка — пожизненное заключение, ст. 58). Если изменение будет принято, уже приговоренные к смертной казни в качестве альтернативы получат пожизненный срок.

Законопроект может поступить на рассмотрение в Палату представителей на весенней или осенней сессии и вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования, это значит, что принятые поправки начнут действовать, вероятно, уже в 2022 году.

Что касается административных дел, то в 2020 году суды вынесли почти 299 тысяч постановлений.

Данных по «народным статьям» — 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 23.4 КоАП (неподчинение законным требованиям сотрудника ОВД) Верховный суд не предоставляет. По подсчетам правозащитников, именно по этим статьям в прошлом году задерживали и судили более 30 тысяч участников акций протестов.

Несмотря на то, что административных правонарушений фиксируется с каждым годом все меньше, количество фактов привлечения к максимально строгому наказанию — административному аресту — остается почти на одном уровне: 52 069 случаев в 2017 году и 52 539 случаев в 2020 году.

В прошлом году по решению судов более 4,5 тысячи человек были направлены в ЛТП (эта цифра снижается). А вот статистика по принудительному взысканию алиментов на детей растет: более 11 тысяч фактов в 2020 году, по сравнению с 2017 — 7564 случаев.

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