У банков опять нет денег и кредиты снова дорожают

Национальный банк Беларуси в феврале не стал повышать ставку рефинансирования, несмотря на ускорение инфляции, но проценты по рублевым депозитам и кредитам населению растут, так как в банковской системе страны снова возник дефицит белорусских рублей.

Правление Национального банка РБ 17 февраля сохранило ставку рефинансирования на уровне 7,75%, объяснив это необходимостью проведения дополнительного анализа динамики потребительских цен, подскочивших в январе на 7,7% в годовом выражении. В Нацбанке отметили, что ускорение инфляции обусловлено, во многом, отменой льгот по НДС на ряд продовольственных и детских товаров, лекарственные средства и медицинские изделия.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли тоже указали на данную причину роста инфляции, а также на удорожание импортируемых товаров и рост цен за рубежом. Так, мировые цены на продовольствие за год выросли на 8,8%, в России – на 7%, в том числе на плодовоовощную продукцию – на 16,3%.

Доходы населения растут все медленнее

Среди факторов, которые вызывают рост инфляции в Беларуси, нет финансовых факторов типа роста зарплат или выдачи кредитов населению. Его доходы растут, но весьма умеренно. По данным Национального статистического комитета РБ, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 4,6%.

Это, разумеется, удивительно хороший результат, особенно с учетом экономического кризиса в мире и стране, а также политического кризиса, возникшего после выборов президента. Причина простая – выборы президента, в связи с которыми Александр Лукашенко увеличил расходы бюджета на зарплату, а также довольно существенно поднял пенсии.

В то же время, доходы людей, занятых во внебюджетном секторе экономики РБ, в прошлом году не угнались за бюджетным сектором, что связано с пандемией и политическим кризисом. В результате доля оплаты труда в денежных доходах населения увеличилась до 64,8% с 64,2% в 2019 году, в то время как доля доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, сократилась до 7,4% с 7,8%.

Ставки по кредитам поднимаются и без увеличения ставки рефинансирования

Таким образом, факторы, которые вызвали рост инфляции в РБ, имеют нефинансовый и краткосрочный характер, поэтому повышать ставку рефинансирования Нацбанка нет смысла. Впрочем, в Нацбанке решили вернуться к рассмотрению вопроса о ставке 12 марта.

В то же время, Нацбанк принимает некоторые шаги, направленные на рост ставок по кредитам и депозитам. А именно, он способствует возникновению дефицита рублевой ликвидности в банковской системе. Так, 17 февраля на аукционе по размещению кредитов на 180 дней Нацбанк предоставил банкам всего 200 млн. рублей, хотя спрос составлял 2,12 млрд. рублей.

Впрочем, ставки по рублевым кредитам и депозитам поднимались уже в январе. В частности, средняя ставка по новым рублевым депозитам физических лиц на срок до 1 года поднялась до 18,31% годовых с 18,17% годовых в декабре прошлого года. Аналогичная ставка по вкладам населения на срок свыше года увеличилась еще больше: до 11,98% годовых с 10,43%.

По кредитам в белорусских рублях физическим лицам на срок до 1 года средняя ставка выросла до 8,54% годовых с 8,28% в декабре. Средняя ставка по новым кредитам на срок свыше года поднялась до 9,23% с 9,03%.

Увеличение процентов по рублевым срочным депозитам населения дало свой результат: их объем в белорусских банках в январе прирос на 66,7 млн. рублей и достиг 4,6 млрд. рублей. Правда, в январе 2020 года срочные депозиты физических лиц выросли на 133,7 млн. рублей, то есть примерно в 2 раза больше, чем в январе этого года. Таким образом, ситуация с депозитами еще остается хуже, чем год назад.

Переводные рублевые депозиты физических лиц, то есть, главным образом, средства на их банковских карточках, в январе выросли на 55,2 млн. рублей – до 2,9 млрд. рублей.

Юридические лица, в отличие от физических, в январе забирали деньги из банков в связи с уплатой налогов по итогам года. Их срочные депозиты сократились на 255,4 млн. рублей и составили на 1 февраля 4,39 млрд. рублей. В то же время, переводные вклады снизились на 289,2 млн. рублей – до 3,03 млрд. рублей. Однако стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в январе увеличилась на 164,8 млн. рублей и достигла 1,52 млрд. рублей.

В целом прирост вкладов физических лиц в январе оказался намного ниже сокращения депозитов предприятий, поэтому рублевая денежная масса (М2*) уменьшилась в январе по сравнению с декабрем на 275,3 млн. рублей – до 20,54 млрд. рублей. Таким образом, рублей стало меньше, поэтому они подорожали.

Высокие ставки делают кредиты неподъемными

Еще одна причина, которая мешает Нацбанку повысить ставку рефинансирования, состоит в том, что белорусские предприятия и так слишком много платят по кредитам. Причем страдают как те, которые берут кредиты в долларах и евро, так и те, которые осуществляют заимствования в белорусских рублях. Первые несут потери из-за девальвации рубля, вторые – из-за высоких ставок.

На проблему закредитованности обратил внимание премьер-министр РБ Роман Головченко на совещании правительства 23 февраля, посвященном подведению итогов 2020 года. Он сообщил, что в прошлом году суммарная задолженность белорусских организаций увеличилась на 19% и достигла 160 млрд. рублей. Впрочем, он не указал, что в значительной степени этот рост объясняется девальвацией белорусского рубля по отношению к доллару и евро.

Роман Головченко рассказал, что у правительства есть последовательный план действий по ликвидации так называемого долгового навеса. Подробности плана общественности не сообщались, поэтому можно только догадываться о том, что же удумало правительство. Но ясно, что в таких условиях было бы хорошо снизить ставки по кредитам. Поэтому повышение ставки рефинансирования в таких условиях выглядело бы весьма странным. Правда, рост ставок по кредитам все равно происходит, но банки могут выбирать, кому повышать проценты, а кому – нет.

Таким образом, несмотря на рост инфляции, повышать ставку рефинансирования в Беларуси нет смысла. Поэтому, ее увеличение 14 марта кажется маловероятным. В то же время, подъем процентов по рублевым кредитам, скорее всего, скоро прекратится, так как дефицит рублей скоро уйдет в прошлое в связи с ростом расходов бюджета. Начинается весна, а с ней и посевная.

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