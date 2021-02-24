Суд по делу Виктора Бабарико отложен на неопределенный срок

Это случилось на следующий день после переговоров Лукашенко с Путиным, 23 февраля. Суд точно будет не раньше 9 марта.

Хотя еще в понедельник, 22 февраля в суде сообщили, что следующее заседание пройдет в среду, 24 февраля, и начнется в 11.00. Однако сейчас стало известно, что заседания по делу отложены на неопределенный срок.

— По информации из Верховного суда заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта, — сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

По информации TUT.BY, заседания отложены на такой срок из-за болезни одного из участников процесса.

Информация о переносе судебных заседаний появилась на следующий день после переговоров Лукашенко и Путина, которые прошли в Красной поляне под Сочи. Некоторые аналитики не исключали того, что на переговорах может быть затронута тема уголовного дела бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Всего в деле топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 8 обвиняемых: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко и экс-зампред правления Сергей Добролёт, учредитель «Активлизинг» Виктор Кобяк. Шесть из них заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

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