Стало известно, какие актёры участвуют в премьере «Павлинки»

Премьера спектакля «Павлинка» в Купаловском театре состоится 3, 6 и 7 марта. После того, как фрагмент постановки посмотрел Александр Лукашенко, на сайте театра появилась информация о том, какие актеры выйдут на сцену.

Как писала «Звязда», художественным руководителем постановки является актриса Ольга Нефедова, режиссером спектакля — студентка Белорусской академии искусств Зинаида Веденина. На сайте этой информации нет, написано, что режиссер — Лев Литвинов, поставивший спектакль еще во время войны, сообщает TUT.BY.

Из 10 актеров, которые остались в труппе, на сцену выйдут народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, заслуженная артистка Беларуси Тамара Миронова, актриса Ольга Нефедова (они играют в постановке соответственно соседку, Агату и Альжбету — эти роли они исполняли и до августа 2020 года). Народная артистка Беларуси Мария Захаревич, заслуженная артистка Беларуси Тамара Николаева-Опиок или заслуженный артист Беларуси Владимир Роговцов выйдут в роли ведущего (в их репертуаре также ранее были эти роли).

Народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников сыграет Пранцися Пустаревича, Михаил Свита (единственный из молодых актеров Купаловского, который остался в труппе) — пана Быковского, Алла Ельяшевич — Аделю. Среди ролей, перечисленных на сайте театра, нет упоминания об их прежней работе в этом спектакле.

Из 10 актеров старой труппы на сцену не выйдет лишь Галина Орлова. Она давно не играет в театре: в 2021-м ей исполнится 93 года. При этом она была на встрече с Лукашенко.

Также на сцену выйдут и молодые актеры. Прослушивания в новую труппу начались еще с 11 ноября прошлого года. В них участвовали студенты Зинаиды Пасютиной, профессора кафедры театрального творчества Университета культуры, которые весной 2021 года выпускаются из вуза. Ранее сразу несколько пользователей TUT.BY узнали на фотографиях пятерых актеров, которые сейчас учатся на четвертом, выпускном курсе БГУКИ у Зинаиды Пасютиной. Среди них на сайте театра есть информация об Илье Круке (Яким Сорока) и Станиславе Артемьеве (Винцусь). Возможно, в массовке выйдут и другие актеры Пасютиной, которых идентицифировали пользователи — Светлана Гулевич, Маргарита Горбачева и Надежда Азаренко.

Роль Павлинки исполнила Анастасия Воронкова, студентка второго курса БГУКИ.

Степана Криницкого сыграет Василий Сушицкий. Он родился в 1979 году, окончил Академию искусств, раньше работал в Молодежном театре. Также играет в сериалах.

Билеты можно купить на сайте театра. Билеты в партере стоят 22−25 рублей, в бельэтаже — 5, 9 и 12 рублей, на балконе — 5 и 10 рублей.

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