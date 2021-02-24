Современные технологии меняют интимную жизнь

Сейчас в мире из-за пандемии существует не так много отраслей, которые продолжают стремительно развиваться. В преддверии надвигающегося экономического спада и в связи с ростом уровня безработицы многие сократили траты. Однако в одной области все же присутствует положительная динамика. И это мировой рынок секс-технологий.

Карантин и социальное дистанцирование действительно стимулировали спрос на эротические приложения и умные “игрушки”. Индустрия секс-технологий, оцениваемая к 2024 году в 122 миллиарда долларов, не только способствует сексуальному благополучию большинства людей, но и стремится устранить неравенство в вопросах получения удовольствия. О современных технологиях и интимной жизни рассказывает VOGUE.

Что такое секс-технологии?

Секс-технологии можно условно разделить на технологические устройства и цифровые платформы, которые стимулируют интимную близость, способствуют получению удовольствия от секса и сексуальному здоровью.

Автор-аналитик консалтинговой компании по стратегическому прогнозированию The Future Laboratory Эби Буллер объясняет, что рост рынка является частью общего сдвига культуры в сторону большей открытости в отношении секса и связанных с ним обсуждений. «Сейчас, когда все больше людей начинают не стесняясь об этом говорить, на рынке появляется больше платформ и продуктов, люди начинают задумываться о собственном сексуальном благополучии», — говорит она.

В первую очередь это касается женщин и других групп людей, которым на рынке традиционно уделяли меньше внимания. Производители секс-товаров всегда ставили на первое место цисгендерных здоровых мужчин, что привело к так называемому «разрыву между оргазмами» (или orgasm gap). Это означает, что женщины испытывают меньшее количество высших точек полового возбуждения, чем мужчины. Согласно исследованию 2017 года, проведенному производителем презервативов Durex, 72 процента мужчин испытывают оргазм во время секса, а 75 процентов женщин — нет.

Почему так? Возможно, из-за непонимания женской анатомии, а может, просто потому, что так повелось исторически. Но с повышением интереса к открытому диалогу на тему секса разговоры о разрыве между оргазмами стали более предметными, поясняет Буллер. «Женщины начинают лучше представлять, что для них есть удовольствие, и понимают, что его можно достичь множеством различных способов», — рассказывает она. Они также осознают, что раньше их попросту не обслуживали, поэтому сейчас мы наблюдаем рост числа секс-техкомпаний, возглавляемых женщинами.

Дестигматизация женского удовольствия

Возьмем, к примеру, бренд продуктов для интимного здоровья Dame Products, который предлагает широкий ассортимент вибраторов. Компанию Dame основали сексолог Александра Файн и инженер Джанет Либерман, которые глубоко убеждены, что удовольствие от секса является неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия и психического здоровья.

Когда компания начинала свою деятельность в 2014 году, она была одной из немногих среди производителей секс-игрушек, понимающих анатомические особенности своей целевой аудитории. Для Файн и Либерман их деятельность означает гораздо больше, чем банальное создание гаджетов. «Большинство людей появляются на свет в результате полового акта, но общество почему-то никак не может преодолеть страх обсуждения этой темы», — говорит Файн. Dame поощряет открытые разговоры о сексе и сексуальности и стремится создать секс-позитивное сообщество через свои социальные платформы. Бренд также предлагает инновационные инструменты (например, анкету, предназначенную для адаптации секс-игрушек к интимным предпочтениям их владельцев) и просвещает людей по всему миру на тему безопасного секса, интимного здоровья и даже устройства человеческого тела.

Инклюзивность в сексе

Сегодня к ним присоединились многочисленные бренды, специализирующиеся на секс-игрушках, такие как Maude, Lora DiCarlo и Unbound. Все они стремятся сделать интимное удовольствие инклюзивным и уделяют особое внимание сексуальному здоровью.

Есть, к примеру, основанное женщинами приложение для аудиомедитаций Dipsea и приложение для сексуального здоровья Ferly, а также онлайн-платформы вроде Quinn и Lickerish Library, которые просвещают преимущественно женскую аудиторию. «Помогать людям познавать свое тело и то, как они могут испытывать удовольствие, — это полезно», — говорит психотерапевт Кейт Мойл, специализирующаяся на вопросах сексуальности и отношений, ведущая подкаста The Sexual Wellness Sessions.

Эва Гойкочеа основала Maude в 2018 году, чтобы изменить отношение людей к сексу. «Секс-индустрия — от профессиональных выставок и до сомнительных секс-шопов — никогда не уходила далеко от низменной человеческой стороны этого абсолютно обыденного акта. Не говоря уже о том, что она слишком долго была женоненавистнической, узколобой и полностью лишенной инклюзивности, — рассказала она Vogue. — Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли думать о своей сексуальности так же свободно, как и о своем общем здоровье». То есть без стыда, глупого маркетинга и основываясь на опыте, лишенном грязи и доминирования.

Благодаря новым технологиям удовольствие от секса стало доступным и людям с ограниченными возможностями. Так, недавно благотворительная организация Enhance The UK совместно с брендом секс-игрушек Rocks-Off создали ряд товаров для пользователей с инвалидностью. На рынке в целом существует ряд брендов, стремящихся удовлетворить потребности этой группы, в том числе Hot Octopuss, который сотрудничал со множеством секс-блогеров с ограниченными возможностями, чтобы разработать подходящие для этой категории пользователей продукты. В компании уверены, что секс должен быть доступен всем.

Секс-технологии могут творить чудеса, бросая вызов исторически сложившейся стигме и способствуя сексуальному благополучию традиционно маргинализированных групп. Однако, если мы действительно хотим дестигматизировать сексуальное удовольствие для всех без исключения, нам придется бросить вызов более влиятельным сдерживающим силам.

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