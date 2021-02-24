Риски инвестиций в биткоин

В последние дни курс биткоина достиг рекордных высот и показал крайне высокие темпы роста. Следует ли рассматривать эту и другую криптовалюты в качестве перспективного инвестиционного инструмента? На эти и другие вопросы Business&Economic Review ответил Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC:

– Для начала нужно пояснить, что биткоин и другие криптовалюты в строгом экономическом смысле не являются валютами. У валюты есть определенные функции, одна из которых – средство накопления. Криптовалюты из-за огромной волатильности эту функцию не выполняют. По волатильности они больше похожи на ценные бумаги, но в отличие от них волатильность криптовалют не является обоснованной. Например, биткоин не обеспечен ничем, кроме спекулятивного спроса. Он ничего не производит, не связан с обязательствами компании. Цена на него колеблется исключительно в зависимости от того, как люди его продают или покупают. Конечно, в последнее время повышенная волатильность наблюдается и на традиционных фондовых рынках (вспомнить хоть историю с Gamestop), но в основе цены акций всё-таки лежат какие-то фундаментальные характеристики компаний.

Есть и другие виды криптовалют, не похожие на биткоин. К примеру, обеспеченные криптовалюты, stable coins. Обеспеченность каждой из них разная. Самый распространенный stable coin – это тезер (tether). Компания, которая его выпускает, предлагает один тезер за один доллар.

– Для чего нужна такая криптовалюта?

– Она может использоваться, к примеру, для международных переводов. Но нужно понимать: поскольку вся система криптовалют является нерегулируемой или слабо регулируемой, за криптовалютами часто стоят мошеннические схемы. И вполне вероятно, что тезер является именно такой схемой: когда власти США запросили аудит, чтобы убедиться, что компания-эмитент выпустила столько же тезеров, сколько имеет долларов на счету, выяснилось, что там все непросто. Сейчас ведется расследование, и не исключено, что тезер может оказаться одной из крупнейших мошеннических схем в истории. Кстати, есть информация, что за нынешним всплеском биткоина стоят именно вливания тезеров.

– В чем смысл таких вливаний?

– Допустим, вы – компания, которая выпускает тезеры. Я хочу купить у вас тысячу тезеров и отдаю вам взамен тысячу долларов. На рынке формируется чёткая убеждённость, что один тезер равен одному доллару. Затем вы выпускаете еще тысячу тезеров, притворяясь, что их кто-то купил, а по факту совершаете неконтролируемую незаконную эмиссию. Затем вы их меняете на биткоины. Выглядит так, как будто в биткоины вливаются деньги, а на самом деле это не реальные деньги, а необеспеченные тезеры. Есть информация, что и за текущим всплеском биткоина стоит небывалое вливание тезеров.

– То есть это может оказаться главной причиной роста биткоина?

– Есть и другие факторы. К примеру, большие вливания ликвидности на рынок развитых стран для обеспечения антикризисных мер в условиях пандемии. Так в США, в начале года была раздача денег населению. Предполагалось, что эти деньги пойдут на оплату жилья и еды, но очевидно, чеки получили не только нуждающиеся, но и более широкие круги. И они понесли эти деньги на биржу, особенно после появления новостей об изобретении вакцины, которые настроили людей более позитивно.

Ценные бумаги, в том числе необеспеченные, нередко растут, когда общее настроение участников – это надежда на рост и получение прибыли. Но поскольку фундаментальной ценности у биткоина нет, все может завершиться в любой момент: его начнут продавать, и цена будет падать.

Еще один фактор роста курса – появление на рынке большого числа неквалифицированных инвесторов. Это не обидное слово, я тоже неквалифицированный инвестор. Речь идет о людях, которые не являются в этой сфере профессиональными специалистами. И их поведение также ведет к созданию пузырей, и не только в криптовалютах. К примеру, есть большая вероятность, что стоимость акций компании Tesla тоже сильно завышена. В этом случае речь идет не о мошеннических схемах, а о результатах действий неквалифицированных инвесторов. Я сам не так давно купил акции Tesla, веря, что это хорошая компания, и не глядя на фундаментальные финансовые показатели. А когда посмотрел их, понял, что стоимость акций очень далека от реальности.

– Как вы считаете, можно ли в этих условиях все же инвестировать в биткоин?

– Для начала нужно понимать, что это нельзя назвать инвестицией. Инвестирование – это вложение денег в объект, который создает добавленную стоимость. А покупка биткоина – это приобретение спекулятивных бумаг в огромном пузыре. Здесь можно выиграть, а можно и проиграть. Никто ничего ни просчитать, ни гарантировать не может.

Главная функция биткоина – это быстрые, надежные и неотслеживаемые платежи и переводы. На это есть естественный спрос, их можно использовать как для перевода денег родителям, так и для покупки в сети чего-то нелегального. Это очевидная функция, и с этой точки зрения биткоин – надежная система. Но неясно, каковы мировые потребности в его функции как средства платежей и переводов? Скорее всего, не очень большие, и для исполнения этой функции неважно, стоит биткоин 50 тысяч или 1 доллар. Цена Tesla не будет нулевой, эта компания все равно будет производить автомобили и батареи и благодаря этому будет иметь определенную стоимость. А вот биткоину ничто не мешает рухнуть до нуля, потому что он не производит ничего, и нет никакого дохода, который ассоциировался бы именно с биткоином.

Поэтому вкладывая деньги в биткоин, нужно ориентироваться на то же, на что ориентируются люди, когда идут в казино – на количество денег, которые готовы проиграть.

– Есть ли способы для непрофессиональных инвесторов сделать хорошие инвестиции с учетом всех этих факторов?

– Всегда есть такая возможность, хотя в любых инвестициях есть какой-то риск. Один из самых надежных в долгосрочной перспективе активов – различные сводные индексы, которые вбирают в себя акции большого количества компаний. Пример такого индекса – S&P 500. В него входят 500 крупнейших компаний, которые являются надежными по оценке Standard & Poor’s. Если в одной из этих компаний произойдет что-то плохое, и цена ее акций пойдет вниз, весь индекс не сильно пострадает. Исторически этот индекс всегда растет. Безусловно, в периоды рецессий он может снижаться, поэтому в него можно инвестировать только на долгосрочную перспективу, деньги не должны подлежать срочному возврату, а быть просто инвестицией на будущее. Для начинающих инвесторов это хорошая стратегия.

Поделиться ссылкой: