Послом РФ в Беларуси в ближайшее время станет Евгений Лукьянов – СМИ

Евгений Лукьянов должен сменить на этом посту Дмитрия Мезенцева, которому прочат должность госсекретаря Союзного государства.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на три информированных источника. Кандидатура 69-летнего Евгения Лукьянова якобы уже согласована, в ближайшее время Владимир Путин подпишет соответствующий указ, уверен «Коммерсантъ».

До своего назначения на должность посла в Латвии, Лукьянов служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами.

Он в 1974 году окончил Ленинградский университет по специальности «английский язык и литература», работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», состоял в руководстве Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

Затем работал в МИД СССР, а с 1990-го по 1991-й являлся замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. В 2006 году вернулся на госслужбу в полпредство президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез. Лукьянов может стать третьим послом РФ в Беларуси за три года.

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