Павел Латушко – о встрече Лукашенко и Путина: «Главное, что они ни слова не сказали людям, что же они решили»

Лидер Народного антикризисного управления (НАУ), бывший посол Павел Латушко прокомментировал сочинские переговоры Лукашенко и Путина.

— В эти дни мы слышим очень много высказываний аналитиков и политиков о том, что было сказано в ходе встречи Лукашенко и Путина, — пишет Павел Латушко. — О чем Лукашенко просил, что недосказал, какие ответы получил, а какие не получил — все это инсинуации, все это блеф и спекуляции. Мы все гадаем.

Давайте просто признаем одно: решают судьбу беларуского народа, но ни слова не говорят беларускому народу, о чем договариваются, какие решения принимают, какие планы строят. Еще раз: Лукашенко демонстрирует беларусам, что мы для него рабы, что мы для него просто плебс, с которым не стоит делиться своими планами и решениями, потому что он правитель не земле беларуской, он помазанник, который не обязан никому ни о чем отчитываться.

Дорожные карты? Сколько? 30, 35, 40, 100? О чем они, что в них написано, – это не нужно знать беларусам. Важно, что знает об этом он. Сколько еще мы будем терпеть унижения со стороны этого человека, который возомнил о себе, что только он вправе решать судьбу людей, не ставя этих людей ни во что, не ставя их в известность о принимаемых якобы от имени народа решениях. А в действительности – о решениях, направленных только на одно: сохранение его власти и уничтожение нашего суверенитета. Это полное неуважение и презрение к беларусам.

Господин Лукашенко, хватит презирать беларуский народ, хватит не ставить его в ни во что. А нам всем пора перестать заниматься выдергиванием и передергиванием протокольных моментов: стояли флаги, не стояли, сидел он слева или справа, обсуждали они «пухляк», снег или не снег, кто кого обогнал на снегоходе. Не это было главное. Главное, что ни слова не сказано людям, что же решено за спиной у беларуского народа и без нашего с вами ведома.

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