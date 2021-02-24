Пакистан создал спецподразделение по борьбе с уличной преступностью — его сотрудники будут передвигаться на роликах

Власти пакистанского города Карачи организовали новое полицейское спецподразделение. Отряд из 20 человек на роликовых коньках будет бороться с уличной преступностью, сообщает Reuters.

Начальник спецподразделения Фаррух Али подчеркнул, что городу давно требовался «новаторский подход борьбы с преступностью на улицах». При этом Али не стал отрицать, что из-за плохого состояния дорог полицейские на роликах не смогут патрулировать окраины. Они будут работать в общественных местах ближе к центру.

Официально новое спецподраздение включится в работу в марте. Сейчас офицеры на роликовых коньках патрулируют прибрежные районы Карачи.

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