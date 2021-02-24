Лукашенко даст добро на создание партии власти?

Если рассматривать Всебелорусское народное собрание (ВНС) как сборник сообщений о намерениях, то одним из самых старых и многообещающих из них будет идея институциализировать партию власти и перейти на выборы по одному из вариантов пропорциональной системы.

Более десяти лет время от времени как среди лоялистов, так и среди оппозиционеров распространяются слухи о готовности белорусского правящего режима перейти от нынешних мажоритарных выборов в Палату представителей к выборам по партийным спискам или смешанной системе.

Обсуждение раз за разом врывается в повестку дня медиа, но потом, например, глава Центризбиркома Лидия Ермошина напоминает, что для реализации этого проекта нужно сначала изменить статью 72 Конституции (в ней закреплено право граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории, на отзыв депутатов — парламентарий привязан к территории, а не списку). Или же Лукашенко в очередной раз высказывается против преобразования общественного объединения «Белая Русь» в политическую партию — и тема уходит.

Какими будут парламентские выборы 2023 года?

Однако к Всенародному собранию, прошедшему 11–12 февраля, ситуация сложилась так, что властям было необходимо говорить о «совершенствовании политической системы Беларуси», поэтому возник повод вновь высказаться об усилении роли партий.

Вот и поговорили об этом. Однако нужно иметь в виду, что если в августе — сентябре прошлого года белорусский правящий режим слал сигналы о намерении перераспределить в конституции полномочия от президента к парламенту и зависимому от него правительству (все это интерпретировалось комментаторами как обещание Путину), то в ноябре Александр Лукашенко уже предлагал это делать и без смены конституции. А на ВНС он обозначил намерение провести конституционный референдум в течение года, совместив с выборами в местные советы (должны пройти не позднее 18 января 2022 года). Правда, о конкретике конституционных изменений Лукашенко практически ничего не сказал.

Пока дело выглядит так, что конституционная реформа отложена в долгий ящик, и не факт, что ее оттуда обязательно извлекут.

Тем не менее, есть примерный политический календарь. Если примут новую конституцию, первыми после этого могут оказаться парламентские выборы 2023 года.

Для властей это прекрасный повод «перевернуть страницу» и предложить «конструктивной оппозиции» шансы получить депутатские мандаты. При этом властям будет сподручнее дискредитировать зарубежные оппозиционные центры и дезориентировать рядовых участников уличных протестов (если они будут продолжаться).

Вместе с тем правящий режим редко выбирает тонкую игру с политическими оппонентами, обычно действует грубо и наверняка. Поэтому есть вероятность, что «ястребы» во власти помешают «голубям», оставив парламентские выборы по определению неконкурентными. А значит, их имитационная роль окажется тогда совсем не убедительной.

Последнее будет на руку группам, сформировавшимся вокруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Если Лукашенко еще и откажется от досрочных президентских выборов, то эти люди смогут выступать в качестве представителей обманутых белорусских избирателей как минимум до 20 июля 2025 года, когда по календарю запланированы очередные президентские выборы.

Могут проредить и нынешний список партий

Еще в сентябре прошлого года Лукашенко поручил Минюсту провести перерегистрацию политических партий. Точные сроки не указаны, но ведомство разослало запросы, касающиеся соответствия партий законодательству и собственным уставам. Параллельно поручено готовить поправки в закон о политических партиях.

«Когда мы изучим предложения от общественности, разберемся с партийным законодательством, всей партийной системой, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем сшивать с конституционной реформой. Но не наоборот», — сказал Лукашенко 16 сентября прошлого года.

В общем, поступил сигнал что-то сделать с партиями до смены конституции, и он был расшифрован лоялистами как возможность вновь говорить, что «Белая Русь» созрела, чтобы стать партией (вдруг на этот раз Лукашенко будет не против), что стоит ввести выборы по пропорциональной системе и предусмотреть бюджетное финансирование для представленных в парламенте партий.

Заместитель директора прогосударственного Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) политолог Татьяна Шендик в интервью БелТА 11 февраля высказала такую позицию: «…У белорусского общества фактически нет опыта существования при многопартийной политической системе. Поэтому перестройка политического организма должна сопровождаться многоуровневой системой регламентации условий создания и деятельности партий».

В частности, считает Шендик, «законодательство о партиях одновременно должно быть строгим и способствовать формированию ответственных политических сил с широкой общественной поддержкой. Иначе мы будем умножать мелкие клики, деятельность которых, вероятнее всего, будет основана на тактике изматывания власти».

На ВНС политолог Александр Шпаковский высказался за пересмотр закона о политических партиях. По его словам, нужно предусмотреть бюджетное финансирование политических партий при переходе на мажоритарно-пропорциональную систему выборов и обязательный законодательный запрет, вплоть до пожизненного, заниматься политической деятельностью, а также уголовную ответственность за получение зарубежного финансирования на партийные цели.

Также Шпаковский со ссылкой на знание настроений в «Белой Руси» поделился мнением, что организация созрела для того, чтобы стать политической партией.

Также с трибуны ВНС председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич поддержал идею выборов по партийным спискам, предложил при пересмотре закона о партиях увеличить порог по количеству членов для регистрации (сейчас необходимо не менее тысячи учредителей от большинства областей и города Минска) — «пусть новые живые партии получатся».

Собственно, и действующие требования закона многие партии не выполняют — ни по численности членов, ни по наличию зарегистрированных столичной и областных организационных структур в большинстве областей страны. Минюст давно не регистрирует новые партии, но и не ликвидировал зарегистрированные.

Если теперь строго проверят эти требования, а также выполнение устава и своевременность проведения отчетно-выборных съездов, то из 15 партий единицы сохранят регистрацию. Если же порог для регистрации партии увеличится с тысячи, например, до пяти тысяч членов, то на плаву останутся, пожалуй, только партия «Белой Руси» (если она будет преобразована в партию), Либерально-демократическая и Коммунистическая партии.

При углублении кризиса и в случае активного вмешательства России могут быть созданы также одна-две новые пророссийские партии (вариант — поддержаны существующие, например Республиканская партия труда и справедливости).

Старым же оппозиционным партиям при таком развитии событий, скорее всего, придется проводить объединительные съезды.

Станет ли «Белая Русь» партией власти?

Впрочем, реальное значение будут иметь не формальности с регистрацией партий как таковые, а то, какую роль отведет им правящий режим.

Преобразование «Белой Руси» в политическую партию при сохранении в стране очевидно несоревновательной политической системы поставит власти перед выбором ориентиров для этой структуры — между попыткой полного контроля общества (как было в СССР и есть в КНДР) и попыткой координировать различные социальные группы (как в КНР).

В этом случае мы можем ожидать, что независимая политическая деятельность вне официальных каналов будет запрещена, как уже сейчас фактически запрещены оппозиционные митинги. Это может быть как классический однопартийный режим (маловероятно), так и режим с доминирующей партией (как было, например, в примыкавших к СССР так называемых странах народной демократии).

Лоббирование интересов в таком случае возможно либо через правящую партию, либо через связанные с нею организации профсоюзов и другие GONGO (общественные объединения, созданные по инициативе и/или участии властей). При этом правящий режим будет работать, как и все годы правления Лукашенко, над демобилизацией политической активности граждан.

Чем же займется правящая партия? Рекрутированием политических элит. Впрочем, если сохранится персоналистский режим, то правящая партия может не получить никакой роли и принятие решений будет, как и раньше, зависеть от одного-единственного лидера.

Пока будут обучать плаванию в сухом бассейне

В прежние времена Лукашенко получал поддержку за счет распределения благ. Столкнувшись с глубоким политическим кризисом в 2020 году, белорусский режим трансформировался, приобрел черты военного и теперь использует преимущественно не пряник, а кнут.

Раскола элит в таком режиме обычно не происходит, зато бывают периодические чистки, в результате которых выпалывают наиболее сильных политиков, способных конкурировать с лидером правящего режима.

Сама по себе правящая партия никого не спасет от чистки, но она может стать коллективным игроком — пусть и подчиненным диктатору, однако способным блокировать некоторые его решения или, как было в свое время с главой КПСС Никитой Хрущевым, отрешать потерявшего бдительность лидера от власти.

Вместе с тем создание партии власти может стать прививкой от фракционности правящей элиты. При кооптации части оппозиции в такую партию авторитарный режим обычно усиливается, хоть на бытовом уровне и смягчается.

В этом случае речь идет о политиках, действительно представляющих оппозиционные группы интересов, а не их имитации (имитационную игру можно использовать для дезориентации внешних партнеров, но не для обеспечения устойчивости режима).

«Когда мы увидим реальные партии, тогда мы будем говорить, что нам надо избирать в парламент, в местные советы по пропорциональным спискам», — сказал 11 февраля Лукашенко на ВНС.

Сказанное можно рассматривать как отсутствие запретов на эксперименты в этой сфере, но в несколько теоретическом аспекте. Это как в анекдоте про обучение плаванию в сухом бассейне: «Когда научимся плавать, нам воды нальют».

Вместе с тем вбрасывание идеи об усилении роли партий может оказаться проверкой на потенциальную нелояльность среди лоялистов — они хотят играть бо́льшую роль, чем кирпичики в вертикали президентской власти.

Поделиться ссылкой: