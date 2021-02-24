Изменения в налогообложении ИП могут привести к росту бедности

Предложения Комитета госконтроля по изменению условий налогообложения для индивидуальных предпринимателей стали одной из самых обсуждаемых тем в бизнес-сообществе. Как такие изменения могут повлиять на бизнес-климат и отразиться на экономике в целом рассказала эксперт Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

– Как вы оцениваете появление предложений по изменению налогового законодательства?

– Все это делается внезапно, в середине февраля, когда уже начался финансовый год. Причины понятны: из-за дефицита бюджета в конце прошлого года уже начался пересмотр ставок налогов. Власти активно пытаются найти источники пополнения бюджета, повышая налоговую нагрузку. Наверное, здесь есть и политический момент, учитывая то, что было сказано на ВНС в адрес предпринимателей.

– Какой может быть реакция бизнеса на реализацию этих планов?

– Ухудшение условий работы затормозит рост малого и среднего бизнеса. Прошлый год был болью не только для государственных, но и для частных компаний, поскольку сократились доходы населения и как следствие – внутренний спрос. Государство никак не поддержало предпринимателей ни во время пандемии, ни во время политического кризиса. Значит, не стоит рассчитывать на восстановление объемов и тем более ожидать, что ИП будут собирать сливки.

Вполне вероятно, что какая-то доля предпринимателей разорится или закроет бизнес. Те, кто заточен на экспорт, достаточно гибок и не привязан к определенному месту, могут выехать из страны. Также можно ожидать, что какая-то часть предпринимателей попытается уйти в тень.

Отдельно хотела бы остановиться на ухудшении условий работы для тех, кто платит единый налог. Эта категория предпринимателей находится на одном уровне с самозанятыми. В результате нововведений они могут оказаться в гораздо худших условиях, чем физлица: у них не только будет больше головной боли с отчетностью, но и платить им придется гораздо больше. Это будет их стимулировать либо закрываться, либо уходить в тень.

Надо понимать, что этот вопрос не является исключительно финансовым. Ключевой момент для развития предпринимательства – понятные условия игры. Такие изменения вносят неопределенность, которая делает невозможным планирование, привлечение инвестиций и развитие.

– Какие экономические последствия может повлечь внесение таких изменений в законодательство?

– Экономическая ситуация остается сложной, особенно в малых городах и регионах. Если там человек теряет работу на госпредприятии, ему очень сложно найти другую. Часто создание ИП является единственной возможностью получать средства, чтобы поддерживать нормальное существование и уровень доходов.

Проводя опросы, мы всегда задаем вопрос, по каким причинам индивидуальные предприниматели решили создать бизнес. К сожалению, мы видим, что основным стимулом является вовсе не желание заниматься предпринимательством. Чаще всего открытие ИП – это вынужденное решение из-за тяжелой экономической ситуации.

Огромный белорусский госсектор, несмотря на поддержку со стороны государства, продолжает увольнять избыточную рабочую силу. Проблему занятости до сих пор во многом решал сектор ИП и микропредприятий. Можно ожидать, что в случае принятия изменений в налогообложение ИП может возрасти уровень бедности, особенно в регионах. Хоть нам и говорят, что работы достаточно, найти ее нередко является большой проблемой.

Ключевая задача всех ИП и микробизнесов в мире – это рост и расширение, возможность вырасти в полноценную компанию. Сейчас у людей теряется мотивация к ведению деятельности, развитию и привлечению инвестиций. Во всех странах в любой кризис, в том числе в пандемию, этому сектору оказывалась поддержка для того, чтобы люди оставались самозанятыми и не требовали дополнительной помощи. У нас происходит иначе.

В целом предлагаемые изменения могут вбить гвоздь в бизнес-климат, который выстраивали экономические власти. В последние годы многое было сделано для того, чтобы стимулировать создание малых и средних предприятий. Теперь мы наблюдаем разрушение того, что они строили.

– Помогут ли такие поправки решить проблемы с бюджетом?

– Если смотреть экономическую теорию, то такие меры могут давать краткосрочный прирост поступлений, например, в течение года. Однако уже в среднесрочной перспективе эффект является обратным – предприятия закрываются, разоряются, вывозят средства, уходят в тень, а значит бюджет в итоге получает меньше. Возникает вопрос, стоит ли ради этого ломать то, что так долго строили?

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