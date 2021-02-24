Джордж Клуни боится свою жену

Джордж Клуни признался, что испытывает страх перед своей волевой женой Амаль. В интервью журналу W Magazine актер рассказал о том, как из-за пандемии лишился работы на полгода и попробовал себя в роли домохозяина.

Во время своеобразного «отпуска» с семьёй Клуни понял, что боится супругу.

Он вспомнил случай, когда хотел постричь детей: 3-летних близнецов Александра и Эллу. В тот период действовала жесткая самоизоляция, поэтому сводить их в парикмахерскую было невозможно.

Поскольку актер уже несколько лет стрижет себя сам, он решил, что его мастерства в этом случае хватит. Но Амаль не одобрила затею мужа. В этот момент Клуни понял, что боится ее гнева.

«Понимал, что если неудачно постригу Александра, то мне это, возможно, простят. В таком случае можно было дождаться, пока волосы отрастут. Однако, если бы я прикоснулся к волосам Эллы, меня бы ждали серьезные проблемы. Моя супруга убила бы меня», – признался актер журналу W Magazine .

Работу на киностудии Клуни заменили бытовые дела. На время самоизоляции артист освободил от обязанностей прислугу и лично занимался стиркой и мытьем посуды. А еще Джордж переживал за сына: у мальчика диагностировали астму, он оказался в зоне риска по COVID-19. К Александру актер относится с особым трепетом и делает все, чтобы ребенок не заразился коронавирусом.

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