Что не так с обвинением Знака и Колесниковой?

10 февраля с.г. Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявили новые обвинения по двум статям УК: ч.1 ст.357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») и ч.1 ст.361-1 («Создание экстремистского формирования…»). Это — в дополнение к обвинению по ч.3 ст.361 УК («Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь….»), которое было выдвинуто против них в сентябре 2020 г. Попробуем разобраться с сущностью этих обвинений и их фактологической основой.

Предыстория вопроса

Если заглянуть в Интернет, то можно узнать, что Максим Знак родился 4 сентября 1981 г. в Минске. В 2004 г. он окончил юридический факультет БГУ, потом — аспирантуру. В 2007 г. основал юридическую фирму «ЮрЗнак». В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию. Далее читал курс хозяйственного права в Институте бизнеса БГУ.

В феврале 2013 г. М. Знак получил лицензию адвоката и стал партнером адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС», а также арбитром Международной палаты арбитров при Союзе юристов Беларуси. Он — автор и ведущий семинаров и бизнес-тренингов по правовой тематике, автор многих публикаций в «Экономической газете».

Во время президентской кампании 2020 г. М. Знак был юристом штаба Виктора Бабарико. 14 июля 2020 г. Центризбирком отказал В. Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. М. Знак подготовил жалобу на отказ в регистрации. Однако Верховный суд отказал в удовлетворении этой жалобы.

15 августа 2020 г. при участии Максима Знака был сформирован Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса (далее — Координационный совет). Знак вошел в состав его президиума. 20 августа Максим был вызван в Следственный комитет для дачи объяснений по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета.

9 сентября 2020 г. М. Знака задержали, после чего ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.361 УК. 11 сентября международная организация Amneste International признала Знака узником совести. 18 сентября он объявил голодовку, которую держал 8 суток.

О Марии Колесниковой известно, что она родилась 24 апреля 1982 г. в Минске. Окончила Белорусскую академию музыки по специальности «флейтист» и «дирижер». Играла на флейте в Национальном академическом оркестре под управлением М. Финберга, в Президентском оркестре Республики Беларусь. В 2007 г. для обучения игре на барочной флейте переехала в Германию, училась в Высшей школе музыки в Штутгарте. Позднее в течение 12 лет вела активную концертную деятельность, организовывала совместные концерты в Германии и Беларуси.

Все изменилось после предложения Виктора Бабарико принять участие в работе его избирательного штаба. М. Колесникова была арт-директором культурного паба (центра) Ок16. Этот паб стал местом дислокации штаба В. Бабарико.

После ареста Виктора Бабарико Мария вместе с Вероникой Цепкало вошла в объединенный штаб Светланы Тихановской. Колесникова принимала активное участие в многочисленных митингах, а также обращалась к работникам заводов, чиновникам, силовикам и предлагала им присоединяться к протестам.

18 августа 2020 г. Колесникова вошла в основной состав Координационного совета. 31 августа заявила о создании политической партии «Вместе». 7 сентября ее похитили неизвестные в центре Минска. 8 сентября появилась информация, что Марию пытались выдворить из Беларуси в Украину, но она порвала свой паспорт и была задержана.

9 сентября 2020 г. Колесникова оказалась уже в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст.361 УК, и помещена в СИЗО №1 г. Минска. Далее ее перевели в ИВС г. Жодино. Потом снова перевезли в СИЗО №1.

Правовой анализ статей УК

Состав статьи 361 УК предусматривает публичные призывы, которые должны быть направлены к одному из следующих действий: 1) к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь; 2) к измене государству; 3) к совершению террористического акта или диверсии; 4) к совершению иных действий в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности и обороноспособности. Самостоятельной формой преступления может быть распространение материалов, содержащие такие призывы.

Особенностью части третьей данной статьи УК является то, что вышеназванные призывы совершаются с использованием средств массовой информации. Это обстоятельство усиливает ответственность участников призывов, вплоть до пяти лет лишения свободы.

После возбуждения уголовного дела Максим Знак назвал обвинение пустым, поскольку никто из членов Координационного совета никаких призывов не делал. По этому поводу Координационный совет направил обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и КГБ. Однако обращение было проигнорировано, а большинство членов президиума Координационного совета обвинены по этой статье УК.

Статья 357 УК предусматривает ответственность за действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем. Санкции — от 8 до 12 лет лишения свободы. Однако очевидно, что ни Знак, ни Колесникова таких действий не совершали. Это подтверждается их мирной деятельностью в период после выборов. Они не чувствовали за собой вины и не скрывались от «органов». Так, Знак отказался от эмиграции, а Колесникова сопротивлялась выдворению из страны.

Обвинение по части 1 статьи 361-1 УК также не выдерживает критики. Координационный совет создавался из авторитетных людей страны. Он не имел признаков экстремистской организации, признаки которой закрепляются в Законе «О противодействии экстремизму». В Координационном совете даже не было руководителя.

Что будет дальше?

На мой взгляд, обвинения по ст.ст.357 и 361-1 УК будут сняты как явно абсурдные и недоказуемые. Что касается обвинения по ст.361 УК, то органы следствия могут «наскрести» какие-то доказательства и суд может постановить обвинительный приговор. Правда, следует учитывать, что к этому времени политическая обстановка в стране может измениться, в частности, в сторону либерализации. Тогда Знак и Колесникова могут рассчитывать на условные сроки наказания.

Между тем, в идеале уголовные дела незаконно осужденных должны быть пересмотрены и каждого невиновного следует восстановить в нарушенных правах.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор

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