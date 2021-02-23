В планах «Белгоспищепрома» контракты на 2 миллиона долларов

В Дубае открылась 26-я международная выставка продуктов питания «GulFood-2021». на которой представлены и предприятия «Белгоспищепрома».

Предполагается, что в ходе выставки в Дубае белорусские предприятия заключат контракты более чем на 2 млн долларов. Как сообщает пресс-служба концерна, «Гродненская табачная фабрика «Неман» уже подписала миллионный контракт на поставку сигарет. А представители ООО «Белпищепром» подписали договор на поставку белорусских продуктов на 500 тысяч долларов.

Среди контрактов договоры о поставках ликеро-водочной продукции в Нигерию, Гану, ЮАР, Оман и Ирак. «Минск Кристалл» представил на рынке водку в литровых бутылках, а также новый продукт со вкусом кофе, предназначенные для Ближнего Востока и Африки. Кроме того на белорусском стенде представлены сахар, рапсовое масло, кондитерская продукция.

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