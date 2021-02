В NASA показали первое видео, снятое марсоходом Perseverance

22 февраля Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело пресс-конференцию, на которой было показано видео, снятое марсоходом Perseverance (“Настойчивость”), который был запущен в июле прошлого года и совершил успешную посадку на поверхности Красной планеты 18 февраля.

Ранее марсоход прислал на Землю первые цветные снимки, а теперь в NASA показали ролик, снятый во время посадки аппарата на Марс. Тогда ровер вошел в атмосферу Марса без предварительного выхода на орбиту планеты со скоростью около 20 тыс. километров в час (перед этим посадочная часть отстыковалась от полетного модуля миссии). После снижения скорости в верхних слоях атмосферы сработал парашют Perseverance, а затем был сброшен тепловой щит, который защищал аппарат при входе в атмосферу. Впервые в истории при посадке была использована система навигации: во время снижения аппарат обследовал поверхность Марса для выбора наиболее подходящей точки посадки. На следующем этапе ровер отстыковался от капсулы с парашютом. Сразу после этого включились небольшие ракетные двигатели посадочного модуля, который доставил Perseverance в нужную точку. На высоте 20 метров от поверхности Марса ровер был мягко спущен на нее на тросах, а посадочный модуль отлетел на безопасное расстояние. Весь автоматический процесс посадки занял семь минут – в NASA этот промежуток времени ранее назвали “семью минутами ужаса”, поскольку любое отклонение от плана могло стать фатальным для марсохода.

Трехминутный ролик с наложенными переговорами специалистов NASA, стал первым в истории видео, снятым при посадке космического аппарата на Марс. Запись, которая велась с нескольких камер, началась в момент выброса парашюта и завершилась после посадки.

Также в NASA опубликовали свежие кадры, сделанные камерами Perseverance после посадки. Среди них была опубликована панорама Марса, собранная из нескольких изображений. Обновляемая коллекция снимков Perseverance, доступная всем желающим, размещена на сайте NASA.

Кроме того, на пресс-конференции команда миссии обнародовала запись звуков, сделанную марсоходом. В основном на ней слышен шум, издаваемый самим ровером, но также на записи можно расслышать звук марсианского ветра.

If you are feeling overwhelmed by the amount of visual content @NASAPersevere has captured, take a breath and enjoy what it would sound like to sit on the surface of Mars with the rover: pic.twitter.com/ZclPsAVIMd

— NASA (@NASA) February 22, 2021