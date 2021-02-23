В NASA показали первое видео, снятое марсоходом Perseverance

22 февраля Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело пресс-конференцию, на которой было показано видео, снятое марсоходом Perseverance (“Настойчивость”), который был запущен в июле прошлого года и совершил успешную посадку на поверхности Красной планеты 18 февраля.

Ранее марсоход прислал на Землю первые цветные снимки, а теперь в NASA показали ролик, снятый во время посадки аппарата на Марс. Тогда ровер вошел в атмосферу Марса без предварительного выхода на орбиту планеты со скоростью около 20 тыс. километров в час (перед этим посадочная часть отстыковалась от полетного модуля миссии). После снижения скорости в верхних слоях атмосферы сработал парашют Perseverance, а затем был сброшен тепловой щит, который защищал аппарат при входе в атмосферу. Впервые в истории при посадке была использована система навигации: во время снижения аппарат обследовал поверхность Марса для выбора наиболее подходящей точки посадки. На следующем этапе ровер отстыковался от капсулы с парашютом. Сразу после этого включились небольшие ракетные двигатели посадочного модуля, который доставил Perseverance в нужную точку. На высоте 20 метров от поверхности Марса ровер был мягко спущен на нее на тросах, а посадочный модуль отлетел на безопасное расстояние. Весь автоматический процесс посадки занял семь минут – в NASA этот промежуток времени ранее назвали “семью минутами ужаса”, поскольку любое отклонение от плана могло стать фатальным для марсохода.

Трехминутный ролик с наложенными переговорами специалистов NASA, стал первым в истории видео, снятым при посадке космического аппарата на Марс. Запись, которая велась с нескольких камер, началась в момент выброса парашюта и завершилась после посадки.

Также в NASA опубликовали свежие кадры, сделанные камерами Perseverance после посадки. Среди них была опубликована панорама Марса, собранная из нескольких изображений. Обновляемая коллекция снимков Perseverance, доступная всем желающим, размещена на сайте NASA.

Кроме того, на пресс-конференции команда миссии обнародовала запись звуков, сделанную марсоходом. В основном на ней слышен шум, издаваемый самим ровером, но также на записи можно расслышать звук марсианского ветра.

If you are feeling overwhelmed by the amount of visual content @NASAPersevere has captured, take a breath and enjoy what it would sound like to sit on the surface of Mars with the rover: pic.twitter.com/ZclPsAVIMd — NASA (@NASA) February 22, 2021

Напомним, Perseverance совершил посадку рядом с 45-километровым кратером Езеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода. Вместе с ровером к Марсу отправили оснащенный камерами беспилотник Ingenuity (“Находчивость”), который станет первым летательным аппаратом с Земли на другой планете.

В прошлом году к Марсу запустили еще два аппарата: орбитальный аппарат Hope Объединенных Арабских Эмиратов, который уже готовится приступить к своей миссии на орбите Красной планеты, и китайский аппарат “Тяньвэнь-1” (“Вопросы к небу”), включающий орбитальный модуль, посадочную платформу и марсоход. “Тяньвэнь-1” вышел на орбиту Марса 10 февраля и совершит посадку в мае-июне, после изучения предполагаемого района посадки с орбиты.

На прошлый год была запланирована и российско-европейская миссия “ЭкзоМарс”, но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.

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