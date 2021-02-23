В Бресте мужчина пытался угнать три машины, чтобы отвезти ребенка домой

Инцидент произошел после застолья. Супружеская пара, отдыхая в гостях, поссорилась. Женщина уехала с годовалым ребенком, старшего сына забрал отец, а третьего ребенка – 7-летнего мальчика – родители оставили с его дядей – 26-летним жителем бреста.

Мужчина решил отвезти племянника домой. Они пришли на остановку в полночь, но мужчина понял, что у него нет денег на такси. Тогда он решил угнать машину.

Брестчанин пришел с ребенком на стоянку торгового центра, разбил боковое стекло в машине «Мазда-626»,посадил племянника в машину, а сам попытался завести авто. Но сделать он это не смог. Тогда мужчина оставил племянника в машине и пошел к следующей иномарке «Фиат-Пунто». Через багажник он забрался в машину, но и ее завести не смог.

Взяв в салоне «Фиата» топор, угонщик направился к третьей машине – «Форд-Транзит». Он разбил топором боковое стекло, забрался в авто и снова не смог завести двигатель. Тогда угонщик вернулся к «Фиату-Пунто», снял с него аккумулятор, вызвал такси и уехал вместе с племянником и похищенным имуществом.

На следующее утро три пострадавших водителя сообщили в милиции о повреждении их машин стоявших на парковке. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 26-летнего брестчанина. Его действиям дали правовую оценку.

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