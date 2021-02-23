У голкипера “Порту” на тренировке перед игрой с “Мешков Брест” остановилось сердце

По информации португальской газеты “O Jogo”, во время занятия команды в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов с белорусским “Мешков Брест” у вратаря гандбольного клуба Альфредо Кинтаны остановилось сердце.

32-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому. Голкипера подключили к ЭКМО (реанимационному аппарату, поддерживающему функционирование сердца и легких). Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.

Компьютерная томография выявила отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца. Из-за отека на данный момент невозможно установить, есть ли у 32-летнего спортсмена повреждения мозга.

Кинтана выступает за “Порту” с 2010 года. За сборную Португалии он играет с 2014 года.

Матч “Мешков Брест” — “Порту”, который должен был пройти 24 февраля, перенесен на неопределенный срок.

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