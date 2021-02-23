«Сверхредкий» автомобиль за 8 миллионов евро на день рождения

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Фото https://www.carscoops.com

Звездный футболист Криштиану Роналду приобрел себе на день рождения «сверхредкий» спорткар Bugatti Centodieci стоимостью 8 миллионов евро, сообщает AS.

По информации издания, этот автомобиль, который появится в автопарке нападающего Ювентуса в 2022 году, станет одной из 10 подобных моделей в мире.

Эта последняя модель Bugatti отличается большим 16-цилиндровым двигателем и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды и от 0 до 200 км/ч за 6,1 секунды. Максимальная же скорость спорткара – 380 км/ч, что соизмеримо с нынешними болидами «Формулы-1», главной гоночной серии современного автоспорта.

Отмечается, что автомобиль Роналду все еще находится на стадии испытаний и в ближайшие недели пройдет тест в аэродинамической трубе, поскольку инженеры хотят убедиться, что он соответствует требованиям, ожидаемым при его стоимости.

У звездного футболиста уже есть другая модель этого же бренда спорткаров –
Bugatti Chiron.

«Сверхредкий» автомобиль за 8 миллионов евро на день рождения
Модель Chiron. Именно на его базе и создан новенький Centodieci. Фото https://starnewsrus.com

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