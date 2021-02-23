Самое популярный отдых белорусских мужчин – смотреть видео, ТВ и слушать музыку

Наиболее типичный отдых белорусских мужчин в повседневной жизни – просмотр ТВ, видео и прослушивание музыки. Об этом сообщило 59% респондентов, сообщает Белстат.

Основываясь на данных единовременного выборочного обследования домашних хозяйств в 2020 году, Национальный статистический комитет, по случаю 23 февраля, опубликовал статистический обзор.

В частности, в Белстате рассказали, как наиболее часто любят отдыхать белорусские мужчины.

Самое популярное времяпровождение – просмотр телепередач, видеофильмов, прослушивание музыки. Об этом заявило 59% опрошенных.

Общение с друзьями является наиболее типичным отдыхом для 44% респондентов.

За компьютером и в интернете проводят свободное время 38 белорусов.

Физический труд и работа на приусадебном участке является отдыхом для 32% мужчин.

Столько же представителей сильного пола предпочитают прогулки.

11% в свободное время занимаются физкультурой и спортом, а также тратят время на хобби.

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