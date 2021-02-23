Репрессии в Беларуси: помощь пострадавшим – тоже преступление

Вслед за участниками акций протеста давлению со стороны белорусских силовиков стали подвергаться организации волонтеров и гражданские инициативы, помогавшие тем, кто был репрессирован.

Если навязчивое внимание властей к деятельности правозащитников и независимых журналистов уже стало в Беларуси делом привычным, то повышенный интерес силовиков и контролирующих органов к действующим в Брестской области благотворительным и волонтерским инициативам стал неожиданностью, пишет Deutsche Welle.

Чем не угодил “Ангел”?

На прошлой неделе в Бресте в отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД стали вызывать на допросы местных координаторов поисково-спасательного отряда “Ангел”.

Добровольцы этого отряда обычно оказывают помощь в поиске без вести пропавших людей и заблудившихся в лесу. Однако в августе 2020 года волонтеры “Ангела” стали дежурить возле изоляторов, чтобы помочь задержанным в ходе протестов. Кроме того, в жару волонтеры обеспечивали водой участников мирных шествий.

Как рассказал один из брестских координаторов отряда Данил Полянский, борцов с организованной преступностью интересовало, где волонтеры брали деньги на воду и продукты для протестующих: “Вопросы сводились к одному – зачем мы организовывали гуманитарную поддержку, и кто платил волонтерам за дежурство возле изоляторов”.

В завершении беседы координатору волонтеров силовики предложили подписать бумагу о “недопустимости создания вооруженных группировок террористической направленности”.

Обыски за благотворительность

Похожие претензии предъявлялись и представителям благотворительной организации “Полесская доброта” в Пинске. Этот город в Брестской области прославился в ночь после президентских выборов 9 августа тем, что протестующие блокировали местный горисполком, требуя честного подсчета голосов, что закончилось жесткими столкновениями с милицией.

По словам директора “Полесской доброты” Елены Шимолиной, эта организация была создана, чтобы помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. “По сути дела, мы оказались на то время единственной в Пинске общественной структурой, которая вместе с правозащитниками решила не только выразить гражданскую позицию, но и попытаться помочь пострадавшим от насилия”, – рассказывает корреспонденту DW Елена Шимолина.

Поскольку точка зрения руководителя “Полесской доброты” не совпадала со взглядами действующей власти, работа благотворительной организации вскоре привлекла внимание силовых структур. “Ко мне приходили с обыском сотрудники финансовой милиции, чтобы проверить, откуда поступали деньги на нашу деятельность и каким образом мы собирали пожертвования для протестующих”, – говорит Елена Шимолина.

В итоге ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и получении финансирования из-за границы. Опасаясь ареста, Елена Шимолина вынуждена была уехать в Польшу: “Сделала я это и потому, что меня реально могли объявить виновной в подготовке и финансировании массовых беспорядков, властям невдомек, что люди вышли на улицы потому, что добиваются правды и справедливости”.

Культура тоже под давлением

Департамент финансовых расследований и другие государственные службы не обошли вниманием и деятельность независимой культурной площадки под названием “Пространство КХ” (“Крылы халопа”). Эта общественная организация в Бресте была создана для поддержки местных инициатив, культурной жизни в регионе и не осталась в стороне от событий после выборов в Беларуси.

“После визитов МЧС, сотрудников финансовой милиции, налоговой инспекции мы вынуждены были остановить свою работу”, – поясняет директор “Пространства КХ” Оксана Гайко, с которой внезапно затребовали налоговую декларацию о доходах и имуществе.

По словам Гайко, ей как руководителю социально-культурного учреждения, пытаются предъявить уголовную статью, касающуюся уклонения от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. Счет организации уже арестовали.

“Создаются такие условия, чтобы работать было невозможно: хотят загнать людей в угол, чтобы они сидели тихо, как мыши под веником”, – говорит Оксана Гайко. Однако, несмотря на предложения друзей уехать из страны, руководитель культурной площадки делать это не планирует. По ее словам, последние события только убедили остаться и не бояться последствий: “Я хочу уехать из Беларуси только тогда, когда сама этого захочу”.

После газеты – атака на интернет-журнал

Поствыборная ситуация продолжает сказываться и на медиа-пространстве региона. С начала нынешнего года “Брестскую газету” без объяснения причин отказались печатать в родном городе. Попытки независимого издания договориться о сотрудничестве с другими типографиями в Беларуси не увенчались успехом. В результате “Брестская газета” сейчас выходит только в онлайн-версии.

Еще одна потеря февраля: перестал обновляться популярный интернет-журнал “Бинокль”. Это издание, активно освещавшее протесты в Бресте и других городах Беларуси после президентских выборов, пострадало одновременно с “Пространством КХ”: в редакцию интернет-журнала, в квартиры его издателя и директора тоже пришли представители финансовой милиции.

Итогом этих визитов было изъятие почти всей документации, девяти компьютеров и двух телефонов. Теперь издателя “Бинокля” подозревают в неуплате налогов, а сама редакция интернет-журнала вынуждена была прекратить работу.

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