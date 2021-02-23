Политический кризис Грузии

Политические разногласия, вызванные решением Тбилисского городского суда арестовать лидера оппозиции Ника Мелию, привели к уходу в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария и правительства. Новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили, утвержденное 22 февраля, ситуацию не исправило.

Нику Мелию, главу партии «Единое национальное движение», арестовали. Задержание оппозиционера транслировали в прямом эфире. Мелия находился в офисе партии вместе со своими сторонниками, для его задержания полицейские применили слезоточивый газ.

Арест лидера крупнейшей оппозиционной партии в результате штурма офиса «Единого национального движения» вызвал довольно жесткую реакцию со стороны международных партнеров Грузии.

США, ЕС, НАТО, политики и дипломаты осудили действия грузинских властей, довольно прозрачно намекнув на грядущие последствия. Но в правительстве делают вид, что ничего особенного не произошло.

Полицейская спецоперация по задержанию лидера «Единого национального движения» Ники Мелия отбросила Грузию назад на ее пути к евроатлантическому будущему. Реакция посольства США на арест оппозиционера силами спецназа МВД оказалась жестче, чем когда-либо до этого. Диппредставительство выступило с заявлением, в котором подчеркнуло: Вашингтон шокирован риторикой грузинских властей.

«Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу главной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии. Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены агрессивной риторикой руководства Грузии в условиях кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий в Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути евроатлантической интеграции и укрепления демократии».

Продолжение не заставило себя долго ждать. Целый ряд влиятельных американских политиков и дипломатов высказали глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, а конгрессмен Адам Кинзингер, тот самый, кто продвигает закон о продолжении американской помощи Тбилиси, даже намекнул: действия грузинских властей не останутся без последствий:

«Я наблюдал за рейдом в прямом эфире. Я, как сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе, очень обеспокоен. Мы только что повторно поддержали акт в поддержку Грузии. Это не автоматический процесс».

Жесткая реакция последовала и из Брюсселя. Пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано заявил, что арест Ники Мелия обострил эскалацию, а политический кризис углубляется. В этом контексте ЕС повторяет свой призыв и настоятельно требует все стороны проявлять максимальную сдержанность и ответственность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, защитить интересы страны и народа. При этом представитель Евросоюза указал на необходимость срочного проведения реформ, «которые имеют решающее значение для углубления отношений с Евросоюзом».

Заявлению Брюсселя предшествовал комментарий посла ЕС в Грузии Карла Харцеля. Дипломат в очередной раз постарался призвать оппонентов к диалогу:

«Логика эскалации берет верх. Политический кризис углубляется. Все стороны должны продемонстрировать ответственность и в глубине души уважать интересы страны и грузинского народа. Нельзя отказываться от попыток найти общий язык».

Побывавший в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис настаивает на привлечении к ответственности руководства «Грузинской мечты»:

«Проснемся! Будем звонить в колокола! Демократия находится под угрозой! Использование газа и насилия, как у Путина. Режим Иванишвили должен ответить».

Впрочем, в правящей партии реакцию международного сообщества не считают опасной для будущего страны. Сам новый премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ответ на обеспокоенность, высказанную Вашингтоном, Брюсселем и другими европейскими столицами, заявил: грузинские власти не сделали ничего, что бы не вписывалось в западные нормы демократии:

«Это стандарт абсолютно цивилизованных, демократических стран. Сегодня наша героическая полиция показала высочайший стандарт, который соответствует стандартам европейской, американской, современной демократии. Спасибо Гомелаури (глава МВД Грузии) и всей полиции, я горжусь вами».

И, тем не менее, если послушать западных наблюдателей, близких к властным кругам в Вашингтоне и Брюсселе, действия грузинских властей – «огромная неудача для Грузии». Как отметил бывший помощник госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер, «сейчас улыбается только Кремль». С ним солидарен и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Генерал высказал надежду, что американский президент Джо Байден напрямую вмешается в ситуацию. Иначе для Грузии все может закончиться очень плохо, так как за кризисом «внимательно наблюдают в Кремле».

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