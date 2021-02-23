Петр Симоненко: чем примечателен украинский коммунист?

Недавно в Минске прошло шестое по счету так называемое Всебелорусское народное собрание. Кого только не пригласили для поддержки последнего диктатора Европы с опустившимся ниже плинтуса рейтингом! Даже из Украины прибыл преданный народному забвению на родине Петр Симоненко.

Убеленный сединами украинский пенсионер заявил с трибуны: «И я как коммунист хочу вам пожелать следующее: дай бог вам мудрости, дай бог вам мужества, дай бог вам ответственности, дай бог вам единства в действиях. Именно единство в действиях вы записали как одно из главных условий выполнения намеченной программы, чтобы народ поверил делам и по ним судил каждого».

Выражение «дай вам бог» из уст коммуниста уже вызывает диссонанс. Но, кстати, очень хорошее пожелание для белорусского народа «по сделанным делам судить о своих лидерах», надо бы прислушаться, ибо Петр Николаевич знает, о чем говорит. Ведь именно так и поступил украинский народ по отношению к своему бывшему коммунистическому лидеру.

Звездный час Петра Симоненко пришелся на 1998–1999 годы. Руководимая им Коммунистическая партия Украины (КПУ) на выборах в Верховную Раду 1998 года с результатом 24,65% заняла первое место. На президентских выборах 1999 года в первом туре Петр Симоненко, заняв второе место, получил 5.849.077 голосов избирателей (22,24%). Во втором туре за него проголосовали 10.665.420 украинских граждан (37,80%).

Неслыханная народная популярность после развала коммунистической империи, произошедшего в 1991 году! Жизнь пламенного украинского коммуниста резко пошла в гору. Сыновья Петра Николаевича, так коммунистами и не ставшие, вдруг стали успешными бизнесменами, владельцами бизнес-компаний, дорогостоящей земли в элитных коттеджных городках, элитной недвижимости в центре Киева. У самого Петра Симоненко появилась молодая жена (на 25 лет его моложе). Казалось бы, поймал птицу счастья. Но жизнь сурова. Думая о себе, вероятно, позабыл о своих избирателях.

И мудрый украинский народ, конечно же, судил Петра Николаевича не по сладким речам, а по его делам. Уже в 2002 году на выборах в Верховную Раду поддержка КПУ упала до 19,98%, и партия в итоге переместилась на третье место. В 2004 году обвалилась народная поддержка непосредственно самого Симоненко. На президентских выборах в том году за него проголосовало 1.396.135 избирателей (4,97%).

Дальше персонально для Петра Симоненко все покатилось по наклонной. На президентских выборах 2010 года за него отдали свои голоса уже 872.877 избирателей (3,54%), в 2014-м еще меньше – 272.723 (1,51%). В 2019 году не имеющему никакой народной поддержки коммунисту, выдвинутому юридически уже «почившей в бозе» – в связи с декоммунизацией – КПУ, и вовсе отказали в регистрации кандидатом в президенты.

Какое-то время немного лучше шли дела у партии, но это скорее была заслуга партийной команды, пока Петр Симоненко не начал избавляться от внутрипартийных конкурентов, способных заменить теряющего поддержку коммунистического лидера Украины. После провальных выборов 2006 года (3,66%) на досрочных выборах 2007 го КПУ набирает 5,39%, а в 2012 году доходит до 13,96%. Казалось бы, началось возрождение коммунистических идей в Украине.

Но наступил суровый 2014 год. Война с Российской Федерацией. Члены КПУ в Крыму и на Донбассе активно способствовали оккупации своей страны. Петр Николаевич подрывал устои украинской государственности в Киеве. Украина теряет территории, сотни тысяч беженцев, тысячи погибших, а коммунистический лидер, по сути, делает коллаборантские заявления, глумясь над теми, кто встал на защиту государства от иноземного вторжения.

Результатом деятельности КПУ и ее лидера во время начала войны стал поджог имения главного коммуниста, находящегося в нескольких километрах от Киева в элитном коттеджном городке «Канадская деревня». А на выборах в Верховную Раду осенью 2014 года коммунистическая партия и вовсе не проходит, набрав всего 3,88%. Поставлена жирная точка в истории КПУ. Это было последнее участие в украинских выборах коммунистической партии.

А что же ее лидер, новоявленный политический пенсионер? Куда решил сбежать от разъяренного народа? Белорусам на собрании Петр Симоненко рассказывал о своем желании вновь участвовать в процессе: «Чтобы дружба и братские отношения между нашими народами были восстановлены, чтобы вернулось понятие «сестры» – Россия, Белоруссия и Украина». Вы думаете, Симоненко, активно участвующий в 2014 году в этих самых процессах по укреплению «дружбы» между Украиной и РФ, экстренно съехал в «сестринские» РФ или Беларусь? Или, может быть, подался восстанавливать историческую справедливость на свою малую родину, в захваченный российскими оккупантами-мародерами Донецк? Отнюдь! Коммунистический лидер отправился пережидать смутные времена на ненавистный ему Запад, в свой уютный испанский домик на средиземноморском побережье.

В 2014 году украинские журналисты провели свое расследование и обнародовали информацию о многомилионных счетах и заграничной недвижимости идейного коммуниста. Парламентарии, члены фракции КПУ, присутствующие на пресс конференции, были в шоке от увиденного и услышанного и тут же заявили о своем выходе из фракции. Один из ушедших, депутат украинского парламента Александр Зубчевский, заявил:

«Если еще до этого были какие-то сомнения, то после услышанного они рассеялись. На этой встрече нам не только рассказали, но и документально показали его виллу в Испании, в том числе и видеоматериалы, снятые украинскими журналистами. Как оказалось, он там не отдыхал, он там живет вместе с семьей! При этом мы выходим на трибуну и рассказываем о Таможенном союзе и пагубности вступления в ЕС». Для политика главное, чтобы его слова не расходились с его делами. Иначе самое лучшее, на что можно рассчитывать, это народное забвение, и хорошо, если после этого успеваешь уехать в свой уютный испанский домик на морском побережье в цивилизованной европейской стране. А если нет…Вот кого А.Лукашенко пригласил в качестве почетного гостя на так называемое Всебелорусское народное собрание.

Александр ЦЫНКЕВИЧ,

собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине

Публикация – из № 14 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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