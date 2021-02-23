Непобедимый косплей фаната World of Warcraft (видео)

На конкурсе косплея BlizzConline большой фанат игры World of Warcraft  не оставил шанса своим оппонентам. Видео опубликовали в Twitter.

30
Непобедимый косплей фаната World of Warcraft

Любитель онлайн-игры изобразил Болвара Фордрагона c очень реалистичными деталями. Из его костюма идет дым, подсвечивается нагрудник и оружие.

Автором невероятного косплея стал бельгиец под ником Hartigan Cosplay. На создание костюма ушло порядка 680 часов, а для его украшения потребовалось более 1000 светодиодов.

Основными материалами для создания костюма послужили EVA-пена, поролон, листовой термопластик, прозрачный клей, латекс и другое. Чтобы надеть костюм, мужчине требуется 12 минут. Невероятный косплей привлек внимание жюри, из-за чего автор костюма забрал победу во всех конкурсах.

Поделиться ссылкой:


Мы есть в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА