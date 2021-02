Непобедимый косплей фаната World of Warcraft (видео)

Любитель онлайн-игры изобразил Болвара Фордрагона c очень реалистичными деталями. Из его костюма идет дым, подсвечивается нагрудник и оружие.

Автором невероятного косплея стал бельгиец под ником Hartigan Cosplay. На создание костюма ушло порядка 680 часов, а для его украшения потребовалось более 1000 светодиодов.

Huge congratulations to @HartiganCosplay as Bolvar Fordragon for winning the Cosplay category AND Best In Show in our #BlizzConline Community Showcase! The competition was fierce. 🔥 ⚔️ pic.twitter.com/YIFq2g44qP

— Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) February 20, 2021