Молодая звезда на крыльях протопланетного диска

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила уникальное изображение молодой звезды в созвездии Возничего. Обнародованный снимок получен с использованием приёмника SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT).

На изображении запечатлено светило SU Возничего (SU Aur). Эта звезда находится на расстоянии приблизительно 500 световых лет от нас, а её возраст оценивается в 4 млн лет. Светило значительно массивнее нашего Солнца.

На снимке очертания этой звезды вместе с окружающим её гигантским протопланетным диском напоминают силуэт парящей птицы с распростёртыми крыльями. С диском связаны длинные пылевые шлейфы. Состоят они из вещества туманности, которая окружает звезду .

ESO отмечает, что туманность, сформировалась в результате столкновения светила с огромным газо-пылевым облаком. Этим столкновением и объясняется необычная форма протопланетного диска и окружающих его пылевых структур.

Добавим, что именно из протопланетных дисков образуются планеты. Частицы вещества сталкиваются друг с другом, “слипаются” и в конце концов разрастаются в тела планетарных размеров.

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