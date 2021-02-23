Милиция охраняла, ОСВОД пилил. Вчера в Гродно ликвидировали самое рыбное место

Больше такого улова не будет. Самое рыбное место в Гродно ликвидировали сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции.

На левом берегу реки Неман, в затоне, где стоят баржи, любители зимней рыбалки обнаружили тонны рыбы подо льдом. В выходные на 50 метрах, плечом к плечу, рыбачили больше 100 человек. Никого не пугал треск льда и его таяние. При этом нашлись и те, кто открыто занимался браконьерством, пишет Newgrodno.by.

Вечером в понедельник, около 19.00, сюда прибыли сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции. Они распилили лед, тем самым ликвидировав самое рыбное место в Гродно.

Ведущий специалист Гродненского ОСВОД Полещук Юрий Иосифович рассказал, как все происходило.

«На протяжении трех последних дней в затоне на левом берегу было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Именно поэтому нами было принято решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 9 вечера занимались этим вопросом», — рассказал Юрий Полещук.

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