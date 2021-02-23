Когда будут арестовывать авто, а когда — забирать права на время: новое в ПИКоАП для водителей

Все уже слышали, что с 1 марта изменится ответственность за некоторые нарушения для водителей. И речь не только о штрафах: чиновники пересмотрели и процедуры, которые записаны в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях. И некоторые из них наконец расставили точки над «и» в спорных водительских вопросах. О наиболее важных изменениях в ПИКоАП AUTO.TUT.BY рассказал адвокат, магистр юридических наук Павел Латышев.

По закону, стоимость имущества, на которое накладывается арест, не должна превышать суммы штрафа, который предусмотрен за какое-то административное нарушение (ч. 8 ст. 8.7 ПИКоАП). Но теперь в эту норму внесли изменения.

— В случае управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления (ст. 18.14 КоАП) и нетрезвое вождение (ст. 18.15 КоАП) арест может накладываться в любом случае вне зависимости от суммы штрафа, — предупреждает адвокат Павел Латышев.

2. Оплачивать стоянку, куда поместили арестованное авто, будет не нужно

— Ранее на практике это был очень «проблемный» вопрос, когда арестовывали транспортное средство, помещали его на охраняемую стоянку, а граждане начинали отстаивать свои права (иногда затягивалось на год-полтора), доказывалась незаконность действий и решений (в том числе ареста), — делится наблюдениями адвокат. — А затем автостоянки, несмотря ни на что, выставляли счета за хранение автомобилей, ссылаясь на свои внутренние инструкции.

Но теперь в законодательстве прописали четкую норму: «Хранение имущества, на которое наложен арест, осуществляется на безвозмездной основе» (ч. 11 ст. 8.7 ПИКоАП).

3. Когда можно снимать гаишника на видео?

Прописали в ПИКоАП и решение еще одного спорного вопроса, который касается видеосъемки инспектора ДПС при осуществлении им своей служебной деятельности либо начальника ОГАИ при рассмотрении дела. Павел Латышев напоминает, что по этому поводу было много различных мнений, нередко людей за подобные действия привлекали к ответственности по статье за неповиновение, когда инспекторы ДПС запрещали себя снимать.

— Здесь законодатель тоже решил поставить точки над «і» и ввести норму права, которая устанавливает, что по применению технических средств все решения принимает должностное лицо, — говорит адвокат. — Прямо устанавливается, что применение любых технических средств (в том числе аудио- и видеозаписывающих устройств) при производстве процессуальных действий другими лицами допускается только с разрешения должностного лица органа, ведущего административный процесс (ч. 2 ст. 6.12 ПИКоАП).

4. А можно ли вести запись разбора нарушения ПДД в ГАИ?

Появилась в законодательстве норма, которая касается ведения аудиозаписи при рассмотрении дела об административном правонарушении.

— По этому поводу также часто возникали конфликты с начальниками ОГАИ, которые, ссылаясь на внутренние документы, запрещали аудиозаписи при рассмотрении дел, а если такие записи производились — ссылались на их недопустимость и грозили привлечь к административной ответственности за неповиновение, — объясняет проблему Павел Латышев.

Теперь в законодательстве записано: присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, а также при рассмотрении жалобы (протеста) на постановление по делу об административном правонарушении вправе осуществлять аудиозапись (ч. 6 ст. 6.12 ПИКоАП).

5. Новое в фиксации нарушений для лихачей

В новом ПИКоАП прописали, что должно быть в постановлении, которое получает нарушитель за превышение скорости, которое было зафиксировано в автоматическом режиме. В нем должно быть изображение транспортного средства в момент совершения правонарушения либо изображение транспортного средства, подтверждающее факт правонарушения (п. 5 ч. 4 ст. 10.4 ПИКоАП).

Эта формулировка вводится для нового в Беларуси наказания — привлечения к ответственности за нарушение скоростного режима на основании средней скорости движения и означает, что в постановлении может приводиться фотография транспортного средства, зафиксированная любой из камер в зоне скоростного контроля.

6. Лишение прав больше не скроешь

В старой редакции ПИКоАП постановление о лишении прав исполнялось путем изъятия водительского удостоверения. Но если водитель решал оставить права себе, то срок лишения исчислялся с момента фактического изъятия у него этого документа.

— Приведу пример из практики: водителя лишили прав на три года, но водительское удостоверение он не сдал и продолжил ездить. Через 2 года и 11 месяцев его остановил инспектор ДПС, «пробил» водителя по базам, установил, что он был лишен права управления ТС, изъял водительское удостоверение. Таким образом водитель сам себе продлил срок лишения на 2 года и 11 месяцев, получив вместо 3 лет лишения практически 6, — рассказывает Павел Латышев.

По новому ПИКоАП (ст. 19.2) постановление исполняется не изъятием удостоверения, а проставлением соответствующей отметки в автоматизированной информационной системе ГАИ. Срок лишения исчисляется с момента вступления такого постановления в законную силу (ч. 1 ст. 19.6 ПИКоАП).

7. Временное лишение прав за нарушения КоАП

В новом ПИКоАП добавились две новые меры обеспечения административного процесса: временное ограничение на выезд за пределы Беларуси и временное ограничение на право управления механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, на охоту (ст. 8.15 ПИКоАП).

Применяться эти меры могут только судом при рассмотрении административных дел против порядка управления — это глава 24 КоАП Республики Беларусь, включающая в себя 59 различных составов административных правонарушений. Среди них, например, неисполнение письменного требования о прохождении ТО, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица госоргана при исполнении им служебных полномочий, лицом, не подчиненным ему по службе, нарушения порядка использования иностранной безвозмездной помощи, нарушение пограничного режима, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и многие другие.

Использовать такие меры могут до исполнения административного взыскания, например до уплаты штрафа.