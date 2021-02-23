Экологическая катастрофа в Израиле

На средиземноморское побережье Израиля выбросило десятки тонн мазута. Власти государства заявили о крупнейшей экологической катастрофе в истории. Сотни морских животных погибли, а на очистку пострадавших участков могут уйти годы, сообщает Корреспондент.net.

После сильных штормов на прошлой неделе сгустки мазута обнаружили на большей части береговой линии Израиля, которая простирается почти на 200 километров.

На пострадавших участках обнаружили мертвых рыб, черепах и птиц. Также на пляже нашли мертвого 17-метрового кита финвала. Вскрытие выявило в эго теле черную жидкость.

Очисткой побережья занимаются тысячи солдат и волонтеров. По оценке местных властей, для полной очистки территории могут потребоваться месяцы или даже годы.

По словам израильских чиновников, снежная буря не позволила заметить вовремя направление движения нефтяного пятна, и поэтому страна не смогла заранее подготовиться к его последствиям.

В ходе специального разведывательного полета, проведенного сотрудниками министерства охраны окружающей среды после катастрофы, было установлено, что несколько пятен мазута находятся в море на расстоянии 200-500 метров от побережья.

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами почти всего средиземноморского побережья Израиля оценивается как катастрофический, полная реабилитация экосистемы может занять годы, говорят эксперты.

“Количество нефтепродуктов невероятное… Мы не наблюдали такой степени загрязнения в нашем регионе. Могут потребоваться десятилетия для реабилитации побережья, включая все песчаные и каменистые места обитания”, – сказала морской эколог из Управления заповедников и национальных парков Израиля Рут Ягель.

По словам Ягель, первыми пострадали от разлива нефтепродуктов морские улитки, черепахи, моллюски, крабы и водоросли.

“Проникновение загрязнения в экосистему может привести к системному ущербу, что означает, что пострадают рыбы, дельфины, акулы и крупные черепахи”, – добавила эколог.

Кроме того, существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. Власти пока рекомендовали гражданам воздерживаться от посещения пляжей для прогулок, занятий спортом или отдыха в 16 самых загрязненных районах, поскольку даже пребывание рядом с мазутом опасно для здоровья.

Тем не менее тысячи израильтян прибыли на пляжи, стремясь оказать содействие в очистке побережья от мазута. Некоторые из них в последствии были госпитализированы с отравлением токсичными веществами.

В районе катастрофы побывал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чтобы оценить последствия катастрофы.

“Я только что говорил с министром энергетики Египта, который находится у нас с визитом. И мы предложили, чтобы все суда ходили на газомоторном топливе, нефтепродукты загрязняют окружающую среду, как это произошло здесь. Я думаю, что если как нам присоединится достаточное количество стран, то в течении нескольких лет мы сможем добиться больших перемен”, – сказал он.

По предположениям израильских властей, источником загрязнения стал пострадавший от шторма у израильского побережья корабль. Они говорят, что “сделают все возможное, чтобы найти виновный в происшествии корабль”.

Под подозрением находятся девять судов, которые проходили на удалении в 50 километров от берега на прошлой неделе.

Однако директор компании Green Ocean, производящей сорбенты нефти, Вадим Манов считает, что на побережье штормом выбросило накопившийся на дне использованный мазут, который некоторые суда сбрасывали в течение многих лет.

Прежде всего, Манов задается вопросами:

Почему пятна нефтепродуктов не наблюдаются на воде? Почему мазут выброшен на берег в виде комков? Как это связано со штормом? Как случилось так, что загажено 160 километров пляжей из-за разлива 300 тонн? Почему ничего о катастрофе не пишут СМИ Сирии, Ливана, Египта, Газы

Эксперт заявляет, что у Израиля нет “нормальной системы мониторинга кораблей”, поэтому отработанный мазут сбрасывается в воду, чтобы не платить за его прием в портах.

Он объясняет, что “отработка” – еще более вязкий продукт, чем мазут, и, попадая в холодную воду, начинает “комковаться” и опадать на дно. При шторме комки срывает со дна, и они попадают на израильские пляжи.

22 февраля по запросу министерства охраны окружающей среды Израиля в судебном порядке была запрещена к публикации информация о расследовании экологической катастрофы, связанной с выбросом мазута на средиземноморское побережье.

В соответствии с решением суда, переданным в СМИ, запрещено публиковать любые детали расследования, включая сведения, которые могли бы идентифицировать подозреваемых. В частности, нельзя публиковать названия судов и портов их отправления, указывать маршруты их следования.

Объединение журналистов, государственная корпорация телерадиовещания “Кан” и газета “Глобс” подали иск с требованием снять или существенно сократить запрет на публикацию информации о расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов.

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