Феномен пробуждения в 3 часа ночи — явление не редкое. При этом он оно привлекает внимание медицинского сообщества, поскольку это сигнал нервной системы человека о том, что он не может расслабиться.

О том, почему возникает феномен пробуждения в 3 часа ночи и как с ним справляться, АиФ.ru рассказал кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог, клинический психолог высшей категории, доцент Алексей Мелехин.

Биологические причины

Мелехин отмечает, что зачастую причина ночных пробуждений кроется в психологических причинах. В числе биологических провокаторов он называет преимущественно женский фактор зависимости от менструального цикла. Так, например, это может быть напряженность из-за ежемесячных процессов, а также проявление климактерического периода. В обоих случаях терапию надо проходить в том числе и у гинекологов. Однако чаще речь идет про психологические аспекты.

Психологические причины

«Этот феномен пробуждения в 2-3 часа ночи очень интересный. Ведь фактически люди просыпаются в одно и то же время непонятно от чего. Они не понимают, что с ними происходит, и ищут причины. Иногда даже доходят до мифологических и мифических вариантов объяснения проблемы. На самом деле ничего такого там не происходит — не надо искать какие-то скрытые смыслы, не всегда даже биологические причины провоцируют такую ситуацию», — отмечает Алексей Мелехин.

Решение проблем

Одна из причин, почему возникает такой феномен, — проблемно-ориентированный личностный тип человека. Такие люди, говорит психоаналитик, постоянно решают разные проблемы — только дай им волю, и они будут без конца их разрешать. Так почему же они просыпаются в 3 ночи?

«Дело в том, что именно в 3 ночи происходит синтез гормонов — мелатонина (гормона сна), серотонина и кортизола (гормона стресса). А у людей, которые постоянно решают разные проблемы и спасают мир, планируют и сомневаются, и так в течение дня происходит активная выработка этих гормонов, а ночью она дополнительно усиливается, вследствие чего у них начинаются проблемы со сном, и они просыпаются», — говорит Алексей Мелехин.

Просыпаться такие люди могут по-разному. Например, пробуждение может быть спокойным, но нередко их попросту выбрасывает из сна.

Часто такая проблема возникает на фоне важного события, которое будет завтра. «Человек маркирует день как ответственный, например у него будет важная встреча, поездка и т. д. Ему нужно все успеть, ничего не забыть. Психологи даже на этом фоне ввели термин „тревога ожидания“. На этом фоне нервная система теряет базовое доверие, начинает переоценивать день, появляется чувствительный сон», — говорит Мелехин.

Сильный стресс

Еще одна особенность, которая приводит к пробуждения в ночи, — накопленное генерализованное тревожное расстройство. В этом случае каждый день происходит какой-то стресс, вплоть до микрострессов, отмечает специалист. «Нервная система не может это обработать. И из-за того, что нет системы адекватного торможения на этом фоне, гормоны снова начинают вырабатываться чрезмерно. И опять человека начинает выбрасывать из сна», — говорит Алексей Мелехин.

Бессонница

«Такой же феномен вызывается и бессонницей. Если его мучают сновидения любого плана — кошмары, тревожные, обильные — в общем, все экспрессивные, тоже отмечается пробуждение, выталкивание из сна», — говорит Алексей Мелехин. Связано это с тем, что много эмоций и впечатлений, психика хочет каким-то образом избавиться от этого.

Проблема с детства

Ситуация может развиваться и тогда, когда человек ей был подвержен с детства. Можно узнать у родителей, как он спал, когда был маленьким. Если там наблюдались некие схожие сложности, то они перенесутся и во взрослую жизнь.

Как выглядит пробуждение в ночи?

Казалось бы, проснулся и проснулся. Но не всегда пробуждение в 3 часа ночи протекает тихо и мирно. «Выталкивание из сна нередко сопровождается дискомфортом ужаса. У человека отмечаются учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, приливы жара и холода, ему хочется двигаться», — говорит Алексей Мелехин.

Как отмечает специалист, формируется страх ночи, паническая ночная атака. Люди начинают бояться заснуть. «Человек и так в течение дня бдителен, а теперь и ночью становится бдителен. Некоторые начинают обманывать себя и стараются ложиться попозже, например в 4 часа ночи, чтобы обезопасить себя. При этом они не понимают, что эти меры приводят к тому, что нервная система страдает еще больше», — говорит психоаналитик.

Как справляться с ситуацией?

Для начала, когда речь идет про феномен 3 часов ночи, следует понять, чем именно он вызван. «Если он вызван тревожным ожиданием, то есть такие эпизоды проявляются накануне важных дел, надо использовать такой вариант: убрать маркировку дня как ответственного, не стоит наклеивать такой ярлык суперважности дня на него. Ведь при определении дня как очень важного нервная система переходит в режим мобилизации. Тут стоит назвать себе причины, почему этот день не особенно выделяется из череды обычных, а также выделить себе 5 приятных вещей, от которых вы сможете получить удовольствие», — отмечает психоаналитик.

Если причина пробуждений кроется в сенсорной перегрузке или перегрузке проблемами, тут стоит обратить внимание на технику маленьких побед. «Достаточно элементарно задать себе в конце дня вопрос: чем я сегодня доволен? И поблагодарить за все это уходящий день», — говорит Алексей Мелехин. Это разгрузит и успокоит нервную систему. Если же пребывать в постоянном напряжении, что я что-то не успеваю, то квест по решению проблем будет продолжаться.

Дополнительно стоит побеспокоиться о гигиене сна. «Первое — следует отказаться от простых углеводов. Это как раз то, что мы особенно любим на ночь: булки, хлеб, бутерброды. Такая пища только раскачивает и мобилизирует нервную систему из-за притока энергии. По крайне мере от подобной пищи стоит воздержаться за 2 часа до сна», — говорит психоаналитик.

Также стоит отказаться от решения проблем и планирования перед отходом в кровать. «Когда начинается планирование, нервная система переходит в режим „Зачем спать? Не надо спать — надо решать проблемы“. Этого делать не стоит. Равно как и подбадривать себя кофеинсодержащими напитками и алкоголем», — отмечает Алексей Мелехин.

Если же пробуждение уже состоялось, а уснуть обратно никак не получается, надо встать и походить по дому. «Только не включать свет, не брать в руки гаджеты и не начинать усиленно думать, анализировать и ругать себя», — говорит Алексей Мелехин. Ведь по сути это просто индикатор перегрузки, как у смартфона, когда он выдает предупреждение о том, что заряда у него осталось процентов 20. Так нервная система тоже показывает, что ей чего-то не хватает перед сном, чтобы расслабиться.

Когда к врачу?

Если справиться самостоятельно не получается, требуется помощь специалиста. «К врачу идем тогда, когда пробуждений в неделю два или три и больше, также если они случаются 2-3 раза за ночь, сопровождаются страхом ночи, проявлением учащенного дыхания, комком в горле», — говорит Алексей Мелехин. Специалист проведет обследование, даст рекомендации, определит провоцирующие, предрасполагающие и поддерживающие факторы для коррекции ситуации. И тогда спать будет приятнее и спокойнее.

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