«Беларусбанк» простит долги пяти предприятиям

Совет министров определил позицию представителей государства в органах управления «Беларусбанка». Теперь они будут выступать за освобождение пяти агропредприятий от «имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам».

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«Беларусбанк» простит долги пяти предприятиям

Сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале постановление №98 от 19 февраля. Документ должен «определить позицию представителей государства в органах управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» об освобождении (указанных предприятий – ред.) … от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам согласно приложению», – сказано в документе.

Долги должны быть прощены ЗАО «АСБ-Агро Новатор», КУСП «Экспериментальная база «Тулово», ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», СУП «Липовцы» и «Ложанское».

В общей сложности будут прощены долги на 17,857 млн рублей, в том числе 12,58 млн рублей основного долга, 3,32 млн рублей процентов, 1,94 млн рублей пеней и 15,3 тыс. нотариального штрафа.

«АСБ-Агро Новатор» будет освобождено от обязательств по уплате 14,9 млн рублей, «Экспериментальная база «Тулово» — 106,8 тыс. рублей, «Оршанский комбинат хлебопродуктов» — 2,45 млн рублей, «Липовцы» — 17,4 тыс., а «Ложанское» — 370,91 тыс. рублей.

В итоге, «Беларусбанк» по собственному желанию спишет долги этих предприятий и покроет убыток за счет сформированных резервов.

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