Аналитики утверждают: в MacBook вернут картридер

Известный точнейшими прогнозами аналитик Минг-Чи Куо из TF Securities заявил, что как минимум в две модели ноутбуков MacBook Pro в этом году вернут картридер. Также стоит ожидать появления портов HDMI.

О таких же прогнозах и со ссылкой на аналитика пишет известный сайт MacRumors. И более того: схожий прогноз делают в Bloomberg.

Минг-Чи Куо написал: «Мы прогнозируем, что две новые модели MacBook Pro от Apple, которые выйдут во второй половине 2021 года, претерпят несколько существенных изменений в дизайне и спецификациях. Некоторые из практических изменений для пользователей — это оснащение картридером для карт формата SD и портом HDMI».

В последний раз слот для карт памяти Apple использовала в MacBook Pro 2015-го года.

Напомним: ранее Куо также заявил, что в 2021 году Apple представит две абсолютно новые модели MacBook Pro с экранами на 14 и 16 дюймов. Марк Гурман из Bloomberg согласился с этим прогнозом. В дизайне лэптопов якобы будут использоваться плоские края корпуса без видимых изгибов. Кроме того, в новинки могут вернуть порт для зарядки MagSafe и откажутся от сенсорной панели Touch Bar.

Если честно, во все описанные выше особенности грядущих ноутбуков верится с трудом с учетом того, что Apple пять лет планомерно от них отказывалась. С другой стороны, источники информации отличаются едва ли не идеальной репутацией и «историей утечек».

Поделиться ссылкой: