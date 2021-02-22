Военком Гомельской области провел обряд по передаче «заряда энергии» от Лукашенко

Военный комиссар Гомельской области, который первым официально назвал себя ябатькой и удостоился рукопожатия Лукашенко на ВНС, провел весьма странную и необычную церемонию.

Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, которому 10 дней назад Лукашенко пожал руку на ВНС, провел со своими подчиненными необычную для вооруженных сил церемонию. Соответствующее видео с музыкальным сопровождением опубликовал телеграм-канал «На страже Родины».

Следует отметить, что Кривоносов должен был выступить на ВНС. Но не успел, так как монолог Лукашенко традиционно слишком затянулся. Тогда военком обратился к своему главнокомандующему: «Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Лукашенко разрешил и полковник подошел к президиуму, пожал ему руку, после чего вернулся на свое место и провозгласил: «Люблю и служу Республике Беларусь».

После этого прошло уже 10 дней. К сожалению, телеграм-канал «На страже Родины» не сообщает, мыл ли военком все это время руки или тщательно берег полученный заряд энергии. Однако сейчас он провел со своими подчиненными очень странную, не свойственную для вооруженных сил церемонию, которая больше походила на некий сектанский обряд, пишет “Ежедневник”.

Он собрал своих подчиненных, после чего пафосно под музыку продекларировал:

«Я, полковник Кривоносов, в ходе Шестого Всебеларусского народного собрания удостоился чести и получил от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, которые намерен сейчас передать военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь». После этого военком развернулся и пожал руки военнослужащему, который стоял за ним. Он в свою очередь, повернулся и пожал руки еще по двум военнослужащим, передавая им заряд энергии от Лукашенко. И так далее…вся церемония была завершена лозунгом «Люблю и служу Республике Беларусь».

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