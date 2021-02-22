В Витебске «с рук» продают видеокарту, которая еще не вышла в продажу

Недавно NVIDIA официально представила игровую видеокарту RTX 3060 — продажи новинки должны начаться в мире только 25 февраля. Заявленная цена — от 330 евро. Но в Витебске «с рук» уже предлагают приобрести это устройство. Правда, цена в несколько раз больше официальной, сообщает TUT.BY.

Так, на площадках Kufar и «Барахолка» Onliner, 21 февраля появилось одинаковое предложение о продаже трех видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC. Продавец в комментариях указывает, что покупатель получит «гарантию белорусского магазина». Также он уточняет, что коробки с двумя видеокартами еще не вскрывались.

Цена — 2800 рублей за видеокарту, то есть 1080 долларов по нынешнему курсу. При этом рекомендованная самой NVIDIA стоимость новинки для европейского региона — 330 евро (или 1035 рублей). Правда, цены и на другие видеокарты на рынке сейчас сильно завышены: они в дефиците. Все дело в майнерах, которые скупают видеокарты по едва ли не любым ценам ради добычи криптовалюты.

Новость о том, что в Беларуси «продажи» RTX 3060 начались раньше мировых, облетела несколько профильных ресурсов — например, iXBT и DTF. В заметках этих изданий указывается: учитывая, что все коды на коробках видны и хорошо читаемы, Gigabyte не составит труда отследить, кто из дилеров или дистрибьюторов продал эти видеокарты раньше срока.

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