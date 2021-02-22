В Минске продолжают судить журналистку TUT.BY и врача БСМП по делу о «ноль промилле»

В понедельник суд Московского района Минска продолжает рассматривать дело журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина, которых обвиняют в разглашении врачебной тайны. Первое заседание прошло в пятницу, 19 февраля. На нем суд принял решение вести процесс в закрытом режиме. Поддержать Катерину и Артема пришли более 100 человек.

Второе судебное заседание началось в 10.30 — в здании Дома правосудия на улице Семашко. Процесс ведет судья Светлана Бондаренко, гособвинение представляет Людмила Иваненко, Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

На заседание вызвали свидетеля — врача БСМП, который лечил Романа Бондаренко. По его словам, вызывать будут всех, кто оказывал ему медицинскую помощь.

Допрос коллеги Артема Сорокина длился около 40 минут. С него взята подписка о неразглашении.

— Что сказать? Самое страшное произошло намного раньше, чем «разглашение врачебной тайны». Рад, что увидел Артема. Он и Катерина держатся бодро.

Следом в зал судебного заседания вызвали еще одного медика из БСМП.

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября под авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

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