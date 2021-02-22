В Гродно нашлось самое рыбное место

На льду у гродненского порта 21 февраля было многолюдно. На небольшом участке Немана собралось около сотни рыбаков. Гродненцы в социальных сетях стали делиться снимками и видео необычного явления. Их интересует, как лед выдерживает столько человек.

Читатель Hrodna.life Андрей, сам рыбак, рассказывает, что рыбаки в большом количестве собираются у порта всю последнюю неделю. Туда зашла рыба с реки, которая искала спокойного места. Это и привлекло рыбаков.

«Срабатывает эффект толпы и жажда наживы. Боятся многие, но, видимо, надеются на везение. Лед пока достаточен. Но при таком количестве желающих все возможно», — рассказал Hrodna.life Андрей.

Это безопасно?

Глубина в том месте, где рыбачат гродненцы — до двух метров. Толщина льда — около 25 см. Основная рыба, которая попадается гродненцам: окунь, плотва, подлещик и уклейка.

Специалисты Гродненского ОСВОДа отмечают, что выходить на лед можно, только если его толщина льда не меньше 7 сантиметров. Для того, чтобы выйти компанией, слой льда должен быть не меньше 15 сантиметров. С начала года в Беларуси утонуло 4 человека. Все утонувшие — рыбаки.

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