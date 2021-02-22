Умерла актриса Екатерина Градова

Скончалась актриса Екатерина Градова. О смерти известной советской артистки сообщил Андрей Малахов на своей странице в Twitter. Причины и обстоятельства ее смерти пока неизвестны. Актрисе было 74 года.

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Она поступила в школу-студию МХАТ, а уже на четвертом курсе сыграла главную роль в спектакле «Таланты и поклонники», поставленном в Московском академическом театре имени Маяковского.

Актриса получила зрительское признание после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны». В этой картине Градова сыграла роль радистки Кэт. За всю свою карьеру артистка успела сыграть в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах.

В 1982 году Градова получила Орден Дружбы народов за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и за активное участие в создании «Семнадцати мгновений весны». Годом позже она получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР».

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