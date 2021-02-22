Украина не пустила самолет Лукашенко в свое воздушное пространство

Авиационные службы Украины не пустили самолет Александра Лукашенко в воздушное пространство своей страны. В качестве одной из причин были названы резкие и недружественные высказывания в адрес Украины, сообщает Avia.pro.

На представленной схеме полёта можно увидеть, что самолёт Лукашенко вполне мог пройти через воздушное пространство Украины, однако ему пришлось делать крюк в несколько сот километров.

Сегодня в Сочи должна состояться встреча президента России Владимира Путина с Лукашенко, во время которой, согласно официальным данным, будут обсуждаться вопросы безопасности Союзного государства, но по другим данным, Лукашенко прилетел в РФ для того, чтобы попросить кредит в $3 млрд.

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