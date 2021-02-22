США выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря

В субботу, 20 февраля, 95-летний гражданин и житель американского штата Теннесси Фридрих Карл Б., служивший в 1945 году охранником в концентрационном лагере в Ноенгамме вблизи Меппена, был выдан Германии, сообщает Deutsche Welle.

Мужчина был доставлен в международный аэропорт Франкфурта-на-Майне самолетом санитарной авиации. Федеральная полиция передала его земельному ведомству по уголовным делам (LKA) Гессена. По данным представителя ведомства, генеральная прокуратура города Целле уже направила запрос на допрос экс-охранника.

Предыдущее дело по обвинению в соучастии в убийстве было приостановлено из-за “нехватки весомых доказательств”. Теперь решается вопрос о возобновлении дела и можно будет допросить Фридриха Карла Б.

Суд в Соединенных Штатах постановил, что мужчина “добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где имело место преследование” заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и другие “политические противники” нацистов. Судья Холт пришла к выводу, что заключенные содержались в ужасающих условиях и, как и в других лагерях, занимались принудительным трудом на открытом воздухе, были вынуждены работать “до состояния истощения и смерти”.

Судебные органы пришли к выводу, что он также охранял заключенных во время “принудительной эвакуации” в главный лагерь в Ноенгамме, во время которой погибли около 70 заключенных. Сам обвиняемый хотя и признал, что был охранником лагеря, однако заверил, что ему не были известны случаи пыток заключенных или смертей. Фридрих Карл Б. проживал в США с 1959 года.

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