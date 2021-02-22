США допускают возвращение к ядерной сделке с Ираном

После прихода Джозефа Байдена к власти, США дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться к ядерной сделке с Тегераном, сообщает Deutsche Welle.

21 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой иранской атомной программы Али-Акбаром Салехи. В результате – был достигнут компромисс.

Теперь международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на протяжении 3 месяцев сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана, но в ограниченном объеме.

Проверки входят в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Напомним, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. В ответ Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Например, подписанный документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента. В ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

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