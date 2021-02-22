Секретный беспилотник американской компании Lockheed Martin скоро отправится на испытания

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Секретный беспилотник американской кампании Lockheed Martin скоро отправится на испытания
Логотип Skunk Works

Новая секретная беспилотная авиационная система (БАС), разработанная компанией Lockheed Martin Skunk Works, готовится к наземным испытаниям, сообщает издание Aviation Week. 

Подразделение компании Lockheed Martin, отвечает за секретные разработки – Skunk Works. В послужном списке Skunk Works несколько разработанных летательных аппаратов, включая беспилотник-шпион DarkStar (который так и не пошел в серию) и RQ-170.

Секретный беспилотник американской кампании Lockheed Martin скоро отправится на испытания
Беспилотник RQ-170

О новом беспилотнике Speed Racer информации очень мало. Первоначально Lockheed Martin анонсировала его в сентябре 2020 года, при этом в Skunk Works не раскрывали никаких подробностей относительно новой машины.

Известно, что при создании Speed Racer активно применялись методы цифровой инженерии StarDrive. Эта технология заключается в использовании специального ПО для создания «цифровых двойников» самолета на всех этапах – от проектирования до реального полета. С помощью «цифрового двойника» инженеры могут предсказать, как будет летать аппарат, вносить коррективы и совершенствовать его конструкцию еще до начала летных испытаний.

StarDrive сокращает время разработки и расходы на нее. Для сравнения, F-35 создавался (без StarDrive) в течение двух десятилетий, в то время как с помощью цифровой инженерии ВВС всего лишь за год тайно спроектировали, построили и испытали прототип нового истребителя.

 

Как утверждают официальные лица Skunk Works, прототип нового самолета уже готов к наземным испытаниям, в процессе которых будут проведены проверки на надежность, устойчивость к вибрации и многие другие. Следующий этап – полноценные летные испытания.

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