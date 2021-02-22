Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. А потом вместе покатались на лыжах

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи, сообщает БелТА.

Президент России в преддверии переговоров выразил мнение, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и хорошо работают. “У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов… Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается”, – цитирует президента РФ агентство “Интерфакс”.

Лукашенко: почти все “дорожные карты” готовы к подписанию

Лукашенко в свою очередь обратил внимание на то, что “серьезные переговоры” проходят “в обычной одежде”. По его мнению, это свидетельствует о том, что стороны вполне могут “в любой форме обсуждать… серьезные проблемы”.

Он также отметил, что почти все “дорожные карты” по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию. “Сегодня мне посол (Беларуси в РФ Владимир – Ред.) Семашко докладывал, что из 33, может быть, осталось шесть-семь дорожных карт, над которыми наши правительства работают, а все остальные в принципе готовы к подписанию”, – заявил он. Политик добавил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной. По его словам, деньги не были “выброшены на ветер”.

Участники встречи обсудили также вакцины от коронавируса. Так, Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на основе российских технологий. “Самая эффективная вакцина – это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее”, – заявил он. Как ожидается, выпуск белорусской вакцины начнется уже к осени 2021 года.

Регламента по продолжительности переговоров нет

Ожидается, что в течение дня политики продолжат диалог о совместном реагировании на вызовы в сфере военной безопасности и о взаимодействии в интеграционных структурах. На сайте Кремля ранее сообщалось, что “особое внимание” планировалось “уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению… Союзного государства”.

Как отмечал Telegram-канал “Пул Первого”, регламента по продолжительности встречи нет. Планируется, что политики после переговоров вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Путин предложил Лукашенко после «рабочих часов» прокатиться на лыжах pic.twitter.com/XhfV0LxSka — Дождь (@tvrain) February 22, 2021

Газета “Коммерсант” со ссылкой на источник ранее сообщила, что Минск рассчитывает получить у Москвы новый кредит в размере 3 млрд долларов. Лукашенко в свою очередь утверждал, что не приехал в Сочи “чего-то просить”.

Предыдущая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась в сентябре 2020 года.

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