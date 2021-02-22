Политологи рассказали, почему Лукашенко получит желаемые 3 млрд долларов

Белорусские и российские политологи и обозреватели обсуждают предстоящую 22 февраля встречу в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина. И в частности то, даст ли Россия действующим властям Беларуси новый кредит и на какую сумму.

Так, российский специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию “Украина.ру” рассказал, что Александр Лукашенко «должен отчитаться о взятых на себя 14 сентября прошлого года в Сочи обязательствах, где он обещал общенациональный диалог, конституционную реформу и даже провести в этом году перевыборы».

Но, по его словам, единственное, что он привезет на встречу — это резолюция Всебелорусского собрания о создании комиссии по подготовке Конституции, в состав которой вошла «странная группа людей, которых никто не выбирал».

«Надо будет как-то объяснить Путину, что это вершина демократии, и поменять эту бумажку, эту резолюцию, на 3,5 миллиарда долларов… Повторяю, едет за деньгами и только за деньгами. Он никуда не собирается уходить. Это было четко заявлено на Всебелорусском народном собрании. Он собирается сидеть еще минимум десять лет и считает, что провел съезд победителей. Но забывает, что раскол в обществе колоссальный», — считает политолог.

При этом Суздальцев полагает, что Россия все-таки поверит Лукашенко и снова выдаст ему деньги, но тот вновь не выполнит взятые на себя обязательства.

«Лукашенко неоднократно назначает четкие даты и никогда их не выполняет. Напоминаю, в августе он говорил о конституционной реформе и перевыборах чуть ли не на конец года. В сентябре он говорил Путину о референдуме в январе и выборах этой весной. Никаких референдумов и конституционных реформ в начале 2022 года не будет. Это будет растянуто до 2025 года, а там и до следующего, седьмого срока», — заявил он.

Россия может не получить долги

Белорусский политический обозреватель Петр Кузнецов отметил, что белорусские власти надеются получить не новый кредит, а деньги, сэкономленные на строительстве атомной станции. Тогда Москва выделила Минску целевой кредит, и белорусские власти не использовали из него 5 млрд долларов. Однако, чтобы их получить сейчас, надо изменить условия кредитного соглашения.

«Маленькая деталь. Спецификой сегодняшней ситуации является одна маленькая деталь. Россия устами Путина признала Лукашенко легитимным президентом, но в Москве не могут не понимать, что в таком признании ему отказал не только Запад, но и большинство белорусского общества – выборы белорусский правитель явно не выиграл и в этом мало кто сомневается. От новой белорусской оппозиции постоянно звучат напоминания, что выделение нелегитимному, по их версии, руководителю новых кредитов может происходить только под страх, риск и ответственность самой России: белорусский народ, после смены власти, отдавать их будет совсем не обязан. Действующий режим, впрочем, в полном смысле долгов русским тоже не отдает, в основном рефинансирует. С позицией новых политиков соглашается множество людей в информационном пространстве», — отметил Кузнецов.

Тем не менее, по его мнению, Россия все же может перечислить Лукашенко запрашиваемые средства – 3 млрд долларов. Но, возможно, деньги будут выделяться частями.

«Именно эта сумма – предельный объем того, что Москва может себе позволить выделить на поддержку Лукашенко до наступления одного из двух вариантов развязки вопроса: либо транзит власти, либо полное не только на словах, но и фактическое признание и готовность поддерживать Лукашенко несмотря ни на что, с утратой большинства рычагов влияния непосредственно на Беларусь и белорусов и признанием действующего правителя пожизненно за ней «смотрящим» (с непонятной перспективой, что будет после)», — заявил обозреватель.

Путин уже добился своих целей?

Между тем журналист и бывший депутат Сергей Наумчик полагает, что «сейчас Лукашенко в его состоянии полной зависимости Кремль устраивает, так как каждый другой был бы обязан Москве должностью (что немало), но не свободой (что несравнимо больше). Лукашенко же обязан Кремлю именно свободой — ведь без поддержки Путина в августе 2020-го его судьба сложилась бы незавидно».

По его словам, цели Путина в короткосрочной перспективе уже можно считать достигнутыми. Так, продлен на следующие 25 лет Договор о пребывании на территории Беларуси двух россифских военных объектов — под Вилейкой и Ганцевичами. Также «добился Кремль и полного прекращения того, что называли «мягкой белорусизации»», а «в экономической сфере следует ожидать передачи под контроль российских олигархов белорусских предприятий и даже целых отраслей производства».

«Ну а геополитические цели Кремля были определены еще при Ельцине: подминание Беларуси вплоть до полного поглощения. При этом формально она может сохранять суверенитет и его атрибуты. Напомним, что БССР также формально была суверенной республикой (статья 68). И даже входила в ООН, что давало СССР еще один голос. Мелочь, но приятная», — отметил Наумчик.

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