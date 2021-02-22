Павел Мацукевич: У ЕС и США есть возможность влиять на ситуацию в Беларуси через Россию

Такое мнение в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок» высказал бывший сотрудник белорусского МИДа (бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии) Павел Мацукевич.

По мнению экс-дипломата санкции, введенные против Беларуси, западными странами «абсолютно бессмысленны», они наоборот сближают Минск с Москвой. У Лукашенко де-факто сегодня нет выбора, кроме как сотрудничать с Россией. При этом Павел Мацукевич отметил, что у США и ЕС есть возможности оказывать большое влияние на Беларусь.

— Это точно не санкции. Проблема в том, что ЕС идет шаблонным путем, как это уже было раньше, начиная с 1996 года. И ЕС почему-то ждет иного результата. — Западные страны с Россией связывает большой комплекс отношений и интересов. Там есть возможности пойти на взаимные уступки. Другое дело, что время этих компромиссов, возможно, еще не настало, – сказал Павел Мацукевич.

Он также подчеркнул, что контакты с Россией важны, но Беларуси выгоднее придерживаться политики многовекторности. Беларусь успела почувствовать «приятный вкус только начавшихся хороших отношений с западными странами, и от этого сложно отказаться».

— Нам не нужно выбирать. Стоит смотреть на опыт стран, которые не выбирали и успешно развиваются. Швейцария, например, тоже находится в похожем геополитическом положении: окружена большими соседями. Как дипломат, я видел свою задачу в том, чтобы превратить недостатки геополитического положения Беларуси в ее достоинства. Нам нужно убедить наших партнеров на Западе и на Востоке, что им будет выгодно, если Беларусь выбора делать не будет, ни в пользу одного, ни в пользу другого, – сказал Павел Мацукевич.

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